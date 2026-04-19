Netflix anuncia la llegada de ‘Torrente, presidente’: esto es lo que se sabe del estreno

Hace unas semanas que vio la luz 'Torrente Presidente', la nueva película de Santiago Segura que ha reventado literalmente la taquilla. Y ahora Netflix, la plataforma de series y películas, ha emitido un comunicado oficial en el que confirma su estreno.

Ya lo había asegurado el propio Santiago Segura que, tras su paso por los cines, la película iría a una plataforma de 'streaming'. Pero no ha sido hasta ahora cuando Netflix ha roto su silencio. Y ha sido a través de la red social X (extinta Twitter) donde ha decidido lanzar un comunicado oficial.

"En verano recibiremos la visita de un presidente del Gobierno", publica la cuenta de Netflix en la red social X acompañada de una imagen en la que solo se aprecia una frente y unas gafas de sol oscuras que pertenecen al protagonista de Torrente.

De este modo, Netflix confirma que Torrente Presidente se estrenará este verano en su plataforma. Y las reacciones no se han hecho esperar, desde los que piden una fecha concreta hasta los que piden que no se estrene únicamente en Netflix España sino que se pueda ver en otras partes del mundo.

También, como ocurre con la propia película, hay algunos que se muestran contrarios al estreno, tildando la película de "payasada, una vergüenza para el ser humano" o de "basura".

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Éxito

La polémica, sin duda, ha sido sin duda una de las claves del éxito de esta película que ha batido todos los récords de taquilla en el cine, con una muy importante recaudación y que deja claro que el público tenía muchas ganas de que volviera este policía corrupto que, como parece en el título del film, ahora se mete a presidente del Gobierno.