Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RosalíaGuerra IránApagón digitalEncuestas electoralesMansour GueyeOrmuzTierras rarasEspaña vaciadaAdolecente pornografíaMessiTráficoEutanasia
instagramlinkedin

Novedad

Netflix anuncia la llegada de ‘Torrente, presidente’: esto es lo que se sabe del estreno

Crítica de 'Torrente, presidente': el casposo personaje creado por Santiago Segura revoluciona a la extrema derecha

La confesión de Santiago Segura sobre Pedro Almodóvar: "Me ha masacrado"

TORRENTE: Trailer de la nueva Película de Santiago Segura

TORRENTE: Trailer de la nueva Película de Santiago Segura

Foto: MANU MITRU / EPC // Video: EFE

Benito Domínguez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hace unas semanas que vio la luz 'Torrente Presidente', la nueva película de Santiago Segura que ha reventado literalmente la taquilla. Y ahora Netflix, la plataforma de series y películas, ha emitido un comunicado oficial en el que confirma su estreno.

Ya lo había asegurado el propio Santiago Segura que, tras su paso por los cines, la película iría a una plataforma de 'streaming'. Pero no ha sido hasta ahora cuando Netflix ha roto su silencio. Y ha sido a través de la red social X (extinta Twitter) donde ha decidido lanzar un comunicado oficial.

"En verano recibiremos la visita de un presidente del Gobierno", publica la cuenta de Netflix en la red social X acompañada de una imagen en la que solo se aprecia una frente y unas gafas de sol oscuras que pertenecen al protagonista de Torrente.

De este modo, Netflix confirma que Torrente Presidente se estrenará este verano en su plataforma. Y las reacciones no se han hecho esperar, desde los que piden una fecha concreta hasta los que piden que no se estrene únicamente en Netflix España sino que se pueda ver en otras partes del mundo.

También, como ocurre con la propia película, hay algunos que se muestran contrarios al estreno, tildando la película de "payasada, una vergüenza para el ser humano" o de "basura".

Noticias relacionadas

Éxito

La polémica, sin duda, ha sido sin duda una de las claves del éxito de esta película que ha batido todos los récords de taquilla en el cine, con una muy importante recaudación y que deja claro que el público tenía muchas ganas de que volviera este policía corrupto que, como parece en el título del film, ahora se mete a presidente del Gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Apagón digital: este sábado muchas familias estarán sin móvil durante unas horas
  2. Tim Spector, experto en microbiota: 'El café de la mañana puede cuidar la salud intestinal y el bienestar general
  3. Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' un pueblo deshabitado
  4. Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés
  5. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  6. El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
  7. El Hospital Clínico San Carlos investiga la fabricación de un jarabe con cannabidiol para el daño cerebral en recién nacidos
  8. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina

Mariona Terés: "Me encantaría trabajar en catalán pero mi acento es un poco charnego y no sé si gustaría"

Mariona Terés: "Me encantaría trabajar en catalán pero mi acento es un poco charnego y no sé si gustaría"

Netflix anuncia la llegada de ‘Torrente, presidente’: esto es lo que se sabe del estreno

Netflix anuncia la llegada de ‘Torrente, presidente’: esto es lo que se sabe del estreno

Priscilla Delgado: Rosalía no es la única española de 'Euphoria'

Peter Capaldi, protagonista de 'Historial delictivo': "Los relatos policiales pueden servir para abordar temáticas complejas"

Peter Capaldi, protagonista de 'Historial delictivo': "Los relatos policiales pueden servir para abordar temáticas complejas"

Nuevo revés para los usuarios de Netflix: así quedan las tarifas tras la subida de precios

Nuevo revés para los usuarios de Netflix: así quedan las tarifas tras la subida de precios

El rincón de Viladecans que está ya en la historia de la televisión

El rincón de Viladecans que está ya en la historia de la televisión

10 libros y cómics que acaban de ser (o serán pronto) serie: recomendaciones para Sant Jordi

10 libros y cómics que acaban de ser (o serán pronto) serie: recomendaciones para Sant Jordi

El PP carga contra TV3 por los vítores tras la derrota del Real Madrid: "Lamentable"

El PP carga contra TV3 por los vítores tras la derrota del Real Madrid: "Lamentable"