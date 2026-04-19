Priscilla Delgado: Rosalía no es la única española de 'Euphoria'

Priscilla Delgado (San Juan, Puerto Rico, 2002) era aún menor de edad cuando decidió mudarse a Los Ángeles para probar suerte como actriz. Menos de siete años después cumple el sueño de formar parte de la tercera temporada de ‘Euphoria’, serie fetiche de la Generación Z y cantera de estrellas como Zendaya, Sydney Sweeney o Jacob Elordi. Con nacionalidad española y criada en el castizo barrio de Chamberí (Madrid), Priscilla Delgado comparte protagonismo con Rosalía: ambas trabajan en los nuevos episodios de ‘Euphoria’ como bailarinas en un club de striptease, el Silver Slipper. Cuando descubrió que la cantante catalana formaba parte del reparto, rompió a llorar. En el papel de Angel, la actriz no solo será compañera de ‘pool dance’ de Rosalía, sino que se hará amiga de Rue, el personaje de Zendaya, que lejos de dejar las drogas cruza la frontera para hacer de mula en México en los nuevos capítulos. Angel procurará salvar a Rue, pero suficiente tiene manteniendo a raya sus propios demonios.

Priscilla Delgado no solo ha sido precoz en su asalto a Hollywood: con solo ocho años saltó a la fama en la serie de Antena 3 ‘Los protegidos’. Darse a conocer siendo una niña en horario de máxima audiencia le sirvió para aparecer en las películas de Fernando León de Aranoa (‘Amador’), Álex de la Iglesia (‘Las brujas de Zugarramurdi’), Pedro Almodóvar (‘Julieta’) y Pablo Berger (‘Abracadabra’) antes de cruzar el Atlántico. En California se formó en la prestigiosa Orange County School of Arts y participó en la serie ‘Ellas dan el golpe’, que Amazon Prime Video canceló tras su primera temporada. Se aplicó con los castings telemáticos, mandando grabaciones o ‘self tapes’ en los que se postulaba para diferentes proyectos, y a punto estuvo de formar parte de la nueva versión de ‘West Side Story’ de Steven Spielberg y en ‘Stranger Things’, llegando a la audición final para el personaje de Max. Pero ha sido Sam Levinson quien finalmente ha apostado por ella para ‘Euphoria’.

Ser joven en el mundo actual

Con su madre acompañándola en rodajes y sesiones de fotos –llamada también Priscilla, un nombre bíblico que ya tenía su abuela- la actriz confiesa sentir presión en la que se presenta como su gran oportunidad. Percibe ‘Euphoria’ como un relato filosófico de lo que supone ser joven en el mundo actual, pródigo en drogas y tecnología para aliviar las carencias. Fue su madre quien con solo cinco años la llevó a una agencia de casting, animada por su hermano mayor, Miguel, fruto de una relación anterior de su padre, natural de la Candeleda (Ávila). En este pueblo castellano Priscilla Delgado pasó no pocos veranos. También visitaba el Caribe, ya que su madre, de ascendencia gallega y canaria, nació también en San Juan de Puerto Rico.

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Con una estética que evoca el ‘pin-up’ y la época dorada de Hollywood (melena ondulada, cintura de avispa y pura feminidad en los estilismos), queda por ver si Priscilla Delgado consigue consolidar su carrera para un mercado global. A sus 24 años asegura que tendrá preparada la maleta para perseguir proyectos que valgan la pena allá donde se le presenten.