Untarse orina para la psoriasis o baños genitales para la migraña: los famosos remedios caseros de Txumari Alfaro

La muerte del naturópata navarro Txumari Alfaro, conocido por presentar el programa de TVE 'La Botica de la Abuela' en los años noventa, ha conmocionado a todo el país. En la televisión se hizo famoso por sus icónicos remedios caseros que mucha gente todavía recuerda.

Orina para la psoriasis

Sobre la psoriasis, Alfaro recuerda la carga histórica que la rodeaba: "Se creía que esta enfermedad era una maldición divina. Y durante muchos años, muchos, se estuvo confundiendo con la lepra", dijo en el programa. En cuanto a tratamientos tradicionales, recomendaba el uso de corteza de sauce por su contenido en salicilina: "Se coge corteza de sauce, o ramitas de sauce. Y esto tiene que hervir en dos litros de agua. Aproximadamente como unas dos o tres cucharadas soperas de corteza".

Esto debe aplicarse en lss zonas afectadas. "Cuanto más caliente podamos aguantar el paño de algodón en las zonas donde está la psoriasis, los codos, principalmente en las rodillas...", explicaba. Y también lamentaba que una de las zonas más comunes era "la cabeza".

En casos más extremos, cuando los otros trucos naturales no han funcionado, caló en la audiencia un remedio bastante sorprendente. "Cuando me han fallado todos los remedios: orina de primera hora de la mañana. Ponemos nuestra orina. Removemos la orina, el aceite de almendras y la cera. Y cuando ya ha estado homogéneo. Lo pasamos a un tarro y nos aplicamos esa crema en la psoriasis. Evidentemente lo hacemos durante la noche".

Hipertensión: infusiones y hábitos matinales

En relación con la tensión arterial elevada, Alfaro destaca el uso de hojas de olivo como infusión tradicional. "No hay en ninguna parte del mundo un remedio más eficaz y natural que las hojas de olivo para la hipertensión: coge esta misma cantidad, que cabe en la mano y que serviría para hacer una infusión que es un vaso de agua. Porque el hipertenso debe orinar también bastante. Y esto le va a hacer orinar muchísimo", afirmaba.

También menciona el consumo matinal de zumo de pomelo: "Es conveniente tomar a la mañana zumo de pomelo. Porque se sabe que al tomarlo a la mañana tiene un efecto vasodilatador. Entonces, al vasodilatar las arterias, baja la presión", añadía.

Migrañas y cefaleas: hidroterapia y aplicaciones naturales

Para los dolores de cabeza, Alfaro recoge prácticas basadas en la hidroterapia y la estimulación por frío: "Todos los días, antes de iros a dormir, tenéis que hacer un baño de agua fría en genitales durante 10 minutos. Nunca subir el agua por encima de la línea del pelo pubiano porque se podría enfriar la vejiga."

También cita la influencia del médico Knape y su relación con la circulación sanguínea. "Fue un precursor de todo lo que es hidroterapia, los baños de agua, etc., decía que cuando hay dolores de cabeza hay que provocar frío aquí para que la circulación haga su retorno, su subida mucho más rápida. Porque los científicos dicen que el 60% de los dolores de cabeza tienen su origen en las cervicales y en los músculos que tenemos aquí".

Noticias relacionadas

Por último, incluye una aplicación local con alimentos: "Un pepino que vamos a cortar el extremo y el otro extremo. Dolor de cabeza durante 5 minutos, masajes en las sienes".