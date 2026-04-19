Mariona Terés ('Barrio Esperanza'): "Me encantaría trabajar en catalán pero mi acento es un poco charnego y no sé si gustaría"

Aunque la actriz Mariona Terés es de Castelldefels, lleva toda la vida trabajando en Madrid ('Paquita Salas', 'Las de la última fila', 'Cuéntame', 'Veneno', 'Supernormal', 'Entrevías', 'Mariliendre'...). Por eso dice que su asignatura pendiente es trabajar en catalán. A partir de este domingo 19 de abril (22.00 horas) se mete en clase para protagonizar la nueva serie de TVE 'Barrio Esperanza', producida por Globomedia (The Mediapro Studio). Interpreta a una profesora de 5º de Primaria que empieza a ejercer en un colegio público después de haber pasado los últimos ocho años en la cárcel por trapichear con drogas.

--Da vida a una maestra muy particular que se ha sacado la carrera de Magisterio en prisión.

Esperanza es una profesora muy particular porque, cuando era adolescente, tomó malas decisiones al juntarse con la gente equivocada y eso la llevó a la cárcel. Sin embargo, allí hizo terapia y descubrió su verdadera vocación: enseñar. Es una persona muy empática, una ayudadora innata, muy observadora y con un gran deseo de que los demás estén bien. Al salir, vuelve a su barrio porque ha conseguido plaza en el mismo colegio donde estudió.

--No le resultará fácil.

Tiene que reinsertarse en un barrio obrero donde muchos la juzgan y le dan la espalda. Además, debe reconstruir la relación con su madre, con la que llevaba años distanciada. Es muy bonito ver cómo, gracias a su fuerza, vitalidad y deseo de tener una segunda oportunidad, va ganándose poco a poco a todos. La serie también refleja las carencias de la enseñanza pública y de los barrios obreros, todo tratado con humor, que siempre ayuda a que el mensaje llegue mejor.

--¿Se reconoce en algo de ella, en ese ímpetu que tiene?

Sí, me reconozco en su fuerza y en lo luchadora que es. En ese sentido sí que tenemos cosas en común.

--¿Pero no rapea como ella? En el primer episodio lo hace para atraer la atención de sus alumnos.

No, no rapeo. Ese momento lo pasé muy mal porque me lo hicieron hacer en el 'casting' y yo no tengo oído. Al final no quedó tan mal, pero es la escena de toda la serie que más odio y más me cuesta ver. No porque luego no quede bien, sino por cómo la viví yo, con mucha vergüenza y dificultad. Siempre hay algún momento así en los proyectos, y ese es el mío.

--La serie habla de la educación pública. ¿Cree que puede ayudar a revalorizarla?

Ojalá. Es difícil decir que una serie pueda generar cambios estructurales, pero sí creo que, al ser una ficción familiar, puede abrir debates en casa después de cada capítulo. Puede ayudar a reflexionar sobre cómo educamos y sobre muchas conductas que tenemos normalizadas. La educación pública está en un momento muy crítico y necesita más apoyo, más profesorado y mejores condiciones. Estamos educando a las futuras generaciones y también sería fundamental enseñar desde pequeños a gestionar las emociones.

Mariona Terés, en la serie 'Barrio Esperanza' / MANOLO PAVÓN

--En la serie se tratan temas serios como el 'bullying' con mucha ternura, por ejemplo, con el buzón contra el acoso.

Sí, se abordan temas como el 'bullying', las altas capacidades, las familias diversas o la separación de los padres, siempre desde la comedia y con mucha empatía. También se muestran situaciones cotidianas como los piojos, las redes sociales o los chats de padres. Todo a través de la comedia y para que la pueda ver toda la familia. Creo que es muy bonito porque te plantea cosas que estamos haciendo y a lo mejor no somos conscientes de ello.

--¿Como qué?

Hay un capítulo en el que se aborda la violencia vicaria pero no de una forma agresiva y otro en el que se muestra cómo, sin darnos cuenta, los propios profesores pueden ejercer 'bullying' hacia un compañero. Son dinámicas muy normalizadas que la serie pone sobre la mesa para invitarnos a reflexionar y reaprender ciertas conductas.

--¿Le ha hecho la serie recordar su etapa como estudiante?

Curiosamente, tengo pocos recuerdos del colegio. No fueron malos, pero tampoco especialmente buenos. Era bastante rebelde, no me gustaba estudiar y seguro que hice muchas trastadas, aunque no las recuerdo mucho. No tuve una profesora como Esperanza que me marcara en la enseñanza pública, me gustaría decir que sí, aunque sí he tenido grandes maestros más adelante, ya estudiando interpretación.

Mariona Terés, rodeada de los actores de la serie 'Barrio Esperanza' / MANOLO PAVÓN

--La serie también habla de las segundas oportunidades. ¿Cree que como sociedad sabemos darlas?

Creo que no, que damos muy pocas. Vivimos en un momento muy juzgón, cada vez somos más autómatas y egoístas. Deberíamos tener más empatía y observar al que tenemos delante, porque no sabemos los problemas que tiene. Nos deberíamos relajar un poco y escucharnos más.

--En la serie han trabajado con muchos niños. ¿Qué ha aprendido de ellos?

Para los niños, actuar es un juego y se entregan sin juzgarse. Cada vez que me tocaba entrar en clase con ellos era muy divertido, pero hubo un momento que tuve que poner algún límite porque les dabas la mano y te cogían el brazo. Podemos aprender muchísimo de ellos, sobre todo de interpretar, porque les da igual hacerlo bien o mal, simplemente juegan. Además, a través de ellos aprendemos conductas que tenemos los mayores de las que no somos conscientes.

--Este proyecto la sitúa como protagonista, aunque dice que sufre el síndrome del impostor.

Sí, sobre todo en entrevistas y presentaciones. Cuando me veo en el cartel de la serie, me entra cierta vergüenza y pienso: “¿Lo estaré haciendo bien?”. Pero intento no darle mucho espacio a ese pensamiento. Ahora la serie es para el público, y habrá a quien le guste y a quien no, y eso ya no lo puedo controlar.

Mariona Terés y Alejo Sauras en 'Barrio Esperanza' / RTVE

--Es de Castelldefels, pero ha trabajado poco en catalán. ¿Por qué?

Me vine a Madrid con 20 años y toda mi carrera se ha desarrollado ahí. No he trabajado nada en catalán, es mi asignatura pendiente. Pero como llevo tanto tiempo fuera mi acento es un poco charnego y no sé si les gustaría. Mis padres y mis abuelos eran catalanes, en casa hablo en catalán, pero se ríen un poco de mí porque dicen que tengo un acento muy castellano. Aunque si me saliera un proyecto en catalán me haría mucha ilusión y trabajaría el acento.

--Uno de sus primeros papeles fue en 'Paquita Salas'. ¿Le gustaría poder retomarlo?

Por supuesto. Empecé allí y le tengo un cariño enorme. Los Javis no han confirmado su regreso, solo han dicho que quizá algún día vuelva cuando menos lo esperemos. Siempre que hay alguna declaración así la gente se vuelve loca, porque quiere más capítulos. A todos nos encantaría retomarla, pero de momento no hay nada confirmado.

--Tras su visita a 'La revuelta' se viralizó que no quiso dejarle ningún mensaje a Santiago Segura. ¿Tiene algo contra él?

No tengo nada en contra de Santiago Segura, ni siquiera le conozco. Me quedé bloqueada cuando me preguntaron y no supe qué decir. Me aturullé y entre eso, que soy seca y que no tengo filtro, la gente lo ha malinterpretado. Espero que él no se lo haya tomado mal, porque ni siquiera lo conozco. Por eso a veces me pongo tensa en las entrevistas, porque sé que puedo decir algo que se entienda de forma equivocada.