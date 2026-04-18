Nuevo revés para los usuarios de Netflix: así quedan las tarifas tras la subida de precios

Netflix ya ha subido el coste de sus tarifas en España. Y los usuarios han visto como los precios de sus tres planes -estándar, estándar con anuncios y premium- han visto incrementado su precio desde este mismo sábado. La última novedad en lo económico fue en el mes de julio, eliminando el Plan Básico, que era el más barato.

Ahora, los clientes han recibido un nuevo revés y han visto incrementada su tarifa uno o dos euros. Una situación que en Italia ya generó mucho revuelo después de que un tribunal haya considerado "ilegales" las subidas de 2017 y 2024 y Netflix haya tenido que rembolsar a sus clientes.

Caída en bolsa

Este cambio, que llega sin previo aviso, se ha producido tan solo un día después de que las acciones de Netflix Inc. registraran su mayor caída en cuatro años después de que la compañía presentara una decepcionante previsión para el segundo trimestre, apenas meses después de perder la puja por Warner Bros. Discovery Inc.

También anunciaron el mismo día que el presidente del directorio y cofundador Reed Hastings dejará su cargo tras 29 años en la compañía para dedicarse a la filantropía y a intereses personales. Su salida marca el fin de una era para el pionero de la industria del streaming. Aportó el capital inicial para fundar Netflix como un servicio de envío de DVD por correo y reemplazó al cofundador Marc Randolph como CEO en 1999. Guió a la empresa en su competencia contra Blockbuster Video y fue la fuerza impulsora detrás de su transición al streaming.

Cómo han quedado los precios

Hasta ahora, los precios no variaban desde 2024: estándar con anuncios (a 6,99 €), las opciones eran estándar (a 13,99 €) y Premium a (19,99 €). Pero desde este sábado los precios se han visto incrementados en uno o dos euros cada tarifa.

Estándar con anuncios: 8,99 € al mes

Estándar: 14,99 € al mes

Premium: 21,99 € al mes

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Netflix planea lanzar una experiencia móvil actualizada a finales de este mes que incluirá un feed de descubrimiento de videos verticales, lo que debería facilitar que los usuarios interactúen con su contenido, según la compañía. Además de películas y series, Netflix está invirtiendo en videojuegos y pódcast.