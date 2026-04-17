El PP carga contra TV3 por los vítores tras la derrota del Real Madrid: "Lamentable"

Este miércoles, la derrota del Real Madrid frente al Bayern de Múnich (4-3) dejó fuera de la Champions a los blancos. Incluso el presidente merengue fue muy crítico con sus jugadores: "Una temporada en blanco es un fracaso en el Real Madrid. Dos es intolerable", les recriminó Florentino Pérez tras bajar al vestuario. La eliminación del equipo de Álvaro Arbeloa se vivió con intensidad en 'Onze', el programa presentado por Xavier Valls en Esport 3, el canal deportivo de 3Cat.

Las cámaras del programa grabaron cómo vivieron dos de sus colaboradores, Joan Poquí y Lluís Carrasco, la derrota de los blancos. Los periodistas celebraron entusiasmados y con grandes vítores y aplausos los goles de Luis Díaz y Michael Olise que corroboraban la eliminación del Madrid de la Champions. El primero de ellos levantó un cono y se lo entregó simbólicamente a Albeoa cuando aparecía en pantalla.

"La única que ha mantenido la compostura es Laia Tudel", comentaba el presentador al lanzar las imágenes, mientras que el propio Poquí se tapaba la cara reconociendo: "¡Madre mía! Yo me pongo de ejemplo de lo que no se tiene que hacer".

Enfado de Martín Blanco

A pesar de las disculpas, el júbilo vivido en el plató de 'Onze' ha enfadado al diputado del PP Nacho Martín Blanco. El político ha lanzado una dura crítica contra TV3 en su cuenta de X: "Así se celebra en TV3 la derrota ayer del Real Madrid, que por cierto es el equipo de centenares de miles de catalanes. Este espectáculo lamentable es impropio de una televisión pública. No me quiero ni imaginar la que se armaría si Telemadrid hiciera algo parecido con el Barça", ha escrito, visiblemente molesto.

En las redes rápidamente se creó un gran debate, aunque se encargaron de recordarle que las imágenes no se emitieron en directo en el programa 'Onze', sino que las grabaron mientras se estaba jugando el partido y los colaboradores y el presentador las estaban viviendo como cualquier aficionado más.