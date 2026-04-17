Un mes para Eurovisión

Falta casi un mes para que el 17 de mayo se celebre el festival de Eurovisión. Y además conmemora su septuagésima edición. Setenta años del festival en el que tve decidió auto excluirse y no participar del mismo. Por tanto, tal y como comunicó antes de las pasadas navidades, TVE no emitirá el Festival, que es un grandioso nexo que agrupa a los países del viejo continente, como lo son también la final de la Champions League, el euro, el Erasmus y sobre todo, la propia Unión Europea. Así que quienes deseemos disfrutar de este festival de canciones en el que compiten televisiones públicas tendremos que buscar otras opciones, como YouTube o dirigir la antena parabólica hacia canales extranjeros.

Recapitulemos, porque hace casi un año de la actuación que perpetró Melody.

En esta ocasión tendrá lugar en Viena, capital de Austria, cuna de músicos y compositores más talentosos de la historia y donde se emite el primer gran acontecimiento musical del año como es el magnífico Concierto de año nuevo.

La no emisión del festival que en su día sostuvo la corporación pública y que, por ende, creo que mantendrá para verificar una coherencia en su posicionamiento con los motivos que planteó para abandonar el barco del festival (“participa Israel = yo no me apunto”), lo congruente es que no emita ni un segundo previo o posterior al certamen, además de todo lo que comporta, como conexiones con la ciudad donde se celebra la final, etc… No le darás pábulo a un festival en el que tú no comulgas.

Todo ello implica no sumar unas audiencias que históricamente están más que garantizadas. Entiendo que los responsables de tomar esta decisión son conscientes de que ni La 1 con el festival, ni La 2 con las semifinales, sumarán esos puntos. Y supongo que la cúpula habrá valorado esto, pero con la emisión del mundial de fútbol en junio y julio podrán compensarlo.

Pero… Eurovisión es un caramelo muy goloso. Y tal y como está todo, yo no descarto un comunicado del tipo: “pese a que tve decidió no participar, y en aras al interés evidente de la ciudadanía por el festival de eurovisión, tve emitirá el sábado 17 la gala del festival, sin locución personalizada”. Y tampoco sería grave, ni pasaría nada. Yo lo entendería.

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Además, y sinceramente: si España no participa, otro ridículo anual que nos ahorramos.