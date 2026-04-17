La industria audiovisual catalana busca inspiración en Corea del Sur, cuna de fenómenos como 'La guerreras K-Pop'

En los últimos años, Corea del Sur se ha convertido en uno de los grandes referentes internacionales en la creación y exportación de contenidos culturales. Solo hay que recordar fenómenos como el K-Pop (con grandes embajadores como los grupos BTS y Blackpink) y éxitos como 'Parásitos' (galardonada con el Oscar a mejor película en 2020), 'El juego del calamar' (la serie más vista en la historia de Netflix) y la más reciente 'Las guerreras K-Pop', otro todoterreno del gigante del 'streaming' que también logró dos estatuillas en la última gala de los premios más importantes del cine y cuyas canciones se han hecho virales en todo el mundo.

La industria audiovisual catalana busca ahora inspiración en el país asiático. El Clúster Audiovisual de Catalunya, con el soporte de Acció (la agencia para la competitividad de la Generalitat), ha organizado un viaje empresarial a Corea del Sur. El objetivo es analizar uno de los ecosistemas del sector más avanzados del mundo, conocer tecnologías de primer nivel y entender cómo evoluciona la industria coreana y traer esa mirada estratégica a Catalunya.

De 3Cat a Gestmusic y Betevé

La delegación, que visita Seúl desde el 14 al 17 de abril, está formada por una quincena de representantes de empresas e instituciones catalanas, como 3Cat-Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Gestmusic, Lavinia y Betevé.

'El juego del calamar' / Netflix

"Corea del Sur es hoy en día uno de los mejores ejemplos de cómo se pueden conectar contenidos, tecnología e industria para generar impacto internacional. Venimos a observar, escuchar y aprender cómo construyen este modelo para poder repensar, con esta mirada, el futuro del sector audiovisual catalán", comenta Miquel Rutllant, presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya.

Rodajes coreanos en Barcelona

De hecho, la propia Catalunya está de moda en Corea. Series como 'The Legend of the Blue Sea', con escenas rodadas en Barcelona, Sitges, Girona o Tossa de Mar, han contribuido a multiplicar los turistas coreanos. En Barcelona también se rodó otra producción coreana de enorme popularidad, el drama romántico y de ciencia ficción 'Recuerdos de la Alhambra' (2018), así que la ciudad se postula como destino del turismo de series.

El fenómeno es a dos bandas, ya que la presencia de la cultura coreana también se ha hecho palpable con iniciativas como el Korean Film Festival de Barcelona o la participación de artistas del país asiático en el Primavera Sound, como grupos como Dreamcatches o Balming Tiger.

Un fotograma de 'Parásitos'. / Archivo

"Lo que nos interesa especialmente de Corea del Sur es su capacidad para exportar el modelo 'hallyu' de cultura coreana y construir un ecosistema donde la innovación tecnológica, la creatividad y el desarrollo de IP (las propiedades intelectuales o drechos sobre una creación original) trabajan de manera integrada", apunta Eduard Gil, Cluster Manager del Clúster Audiovisual de Catalunya. "Entender cómo han llegado hasta aquí nos permite identificar oportunidades para reforzar la competitividad de nuestro sector y adaptarnos a un contexto cada vez más global e interconectado", añade.

'Mask Singer'

La delegación catalana en Seúl visita estudios, centros tecnológicos y plataformas pioneras, como MBC C&I (responsable de programas adaptados internacionalmente como 'Mask Singer'), Dexter Studio ('Train to Busan'), NC AI / NCSoft (especialista en IA aplicada a videojuegos, cine y media), MofacStudio ('King of Kings') y la Korean National University of Arts.

El grupo BTS / HANDOUT / AFP

El éxito de los K-contents refleja un sector audiovisual diversificado y en expansión, que va más allá de los videojuegos e incluye 'broadcasting', cine y 'webtoons', con un impacto económico que en 2024 superó los 3.500 millones de dólares en exportaciones.