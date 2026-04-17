¿Dónde ver la final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad?

El Estadio de La Cartuja de Sevilla acoge este sábado, a las 21.00 horas, la final de la Copa del Rey 2025/26. Atlético de Madrid y Real Sociedad se disputan el título después de haber eliminado en semifinales al Barça y al Athletic de Bilbao, respectivamente.

No es una final inédita, pero Atlético de Madrid y Real Sociedad solo se han encontrado una vez en la final copera y fue hace 39 años: en la temporada 1986/87. Aquella final en La Romareda se saldó con triunfo donostiarra en los penaltis por 4-2, tras un partido en el que la grada celebró cuatro goles durante el tiempo reglamentario (2-2).

10 veces ganador

El Atlético de Madrid llega a la final (la primera en 13 años) tras eliminar al vigente campeón, el FC Barcelona. Los de Simeone hicieron bueno el gran resultado de la ida (4-0) y en Can Barça impidieron la remontada azulgrana en un partido frenético (3-0). Los rojiblancos han sido campeones de Copa en 10 ocasiones, la última en 2013.

La Real Sociedad, por su parte, venció por la mínima sus dos encuentros de semifinales contra el Athletic Club. En la ida del derbi vasco salió vencedor con un gol de Beñat Turrientes (1-0), en la vuelta Mikel Oyarzabal certificó el pase a la final desde los 11 metros. El club txuri-urdin ha ganado la Copa en dos ocasiones: la ya citada ante el Atlético en 1987 y en 1908-09 compitiendo bajo el nombre de Club Ciclista de San Sebastián.

TVE y Movistar Plus+

El partido se podrá seguir en La 1, RTVE Play y Movistar Plus+. La cadena pública ofrecerá una programación especial en la Cartuja, desde las 20.20 y hasta que el campeón levante el trofeo. Lourdes García Campos y Marcos López conducirán el previo del partido al que Juan Carlos Rivero volverá a poner voz, acompañado por Mario Suárez y Alberto de la Bella.

A pie de campo, Nico Díaz y Begoña López darán la última hora de los equipos. María Relaño, desde el palco y Mikel Ercibengoa, en las inmediaciones del estadio sevillano, ofrecerán más detalles de todo lo que ocurra.

Teledeporte

Teledeporte empezará calentando el partido desde las 19.00, dos horas antes del pitido inicial. Su director, Felipe del Campo, contará para ello con las opiniones de Gonzalo Miró y Joseba Larrañaga y con la edición de Álex Argelés y Nacho Poveda.

En Movistar, este sábado, un programa especial de Deporte Plus+ conectará desde las 19.30 horas con Sevilla para ofrecer un especial con Lucía Villalón e Iñaki Aguirregabiria junto a Nacho Monreal, Miguel Ángel Moya y Guillermo Uzquiano.

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A las 21.00 horas, Carlos Martínez, Álvaro Benito, Julio Maldonado 'Maldini', Ricardo Sierra, Mónica Marchante y Mateu Lahoz harán la retransmisión para los clientes de Movistar Plus+. Y a las 23.15h regresará Deporte Plus+ con los protagonistas, el análisis del partido y la celebración del ganador.