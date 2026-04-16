'La ruleta de la suerte' celebra 20 años en Antena 3 con cambios en los premios y la mecánica

‘La ruleta de la suerte’ cumple 20 años de emisión en Antena 3 y lo celebra este viernes 17 de abril. La cadena emite un programa especial del concurso presentado por Jorge Fernández y Laura Moure trufado de música, sorpresas, paneles especiales, un recuerdo en imágenes y un premio final de 20.000 euros.

Para la ocasión, el concurso incorporará mecánicas exclusivas: cada concursante contará con un logo especial del aniversario que, de conservar hasta la final, podrá suponer hasta 20.000 euros adicionales; habrá un gajo conmemorativo con función específica en el juego y una tarjeta especial de 20.000 euros en la ruleta final. Además, el público llevará camisetas especiales conmemorativas del 20 aniversario y la grada se dividirá por colores, azul, rojo y amarillo.

Los concursantes que participarán en este especial serán Álvaro García, zaragozano afincado en Sevilla y responsable de mantenimiento aeronáutico militar; Elena Ramos, trabajadora social de Tudela; y Jessi Herrera, granadina vinculada a un teatro municipal.

43 coches

La actual etapa del programa lleva en antena desde 2006, aunque anteriormente ya estuvo en la misma cadena entre 1990 y 1992 y en Telecinco entre 1993 y 1997 bajo el nombre de 'La ruleta de la fortuna'. Ahora, con más de 4.685 programas emitidos, han participado cerca de 15.000 concursantes que han recibido más de 23 millones de euros en premios (superando los 24 millones si se incluyen las emisiones especiales de ‘La ruleta noche’) y ha entregado 43 coches.

Entre los premios más destacados de su historia figuran los 30.850 euros más el coche y los 34.775 entregados en el especial 12º aniversario (2018); los 25.525 euros del especial 18º aniversario (2024), así como los 13.690 euros y 10.700 repartidos recientemente en 2026. En ‘La ruleta noche’, destacan premios como 69.225 euros, 39.350 (2025) y 36.650 (2024).

Líder en las mañanas

El concurso es líder en su franja en las mañanas televisivas españolas. Esta temporada registra un 21,6% de cuota de pantalla, con una media de 1.564.000 espectadores y más de 3.137.000 espectadores únicos, su segunda mejor temporada desde 2009.

Su mayor dato lo anotó el 2 de abril de 2020, cuando alcanzó 2.138.000 espectadores de media, siendo su emisión histórica más vista. En la actual temporada, su programa más seguido fue el del 28 de enero de 2026, con 1.827.000 espectadores de media.

En octubre de 2024, ‘La ruleta de la suerte’ dio el salto al 'prime time' con ‘La ruleta de la suerte Noche’, con un 9,8% de cuota en la primera y un 11,2% en la segunda.