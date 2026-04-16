Tenemos EGM: ¡viva la radio!

Ayer se dieron a conocer los llamados EGM (Estudio General de Medios) de las emisoras de radio. Como saben, se hacen públicos los resultados de unas encuestas realizadas a una parte de la población, a mayores de 14 años, que son representativas sobre cuántas personas la escuchan y qué emisoras sintonizan. Esta de abril vendría a ser una primera evaluación del año en curso sobre los programas.

En España estas encuestas no se hacen públicas de manera habitual: eso sería imitar el modelo televisivo con los ‘shares’ y las audiencias diarias y comportaría, seguro, algunos episodios de gravedad cardiovascular para los profesionales.

Así, los EGM se dan a conocer en tres oleadas al año: la actual, en abril; la segunda, para finales de junio (que se suele decir que es la buena, rebuena) y que vendría a ser una buena vara de medir de lo que ha generado un programa durante esa temporada; y una última encuesta en diciembre.

Para empezar, lo que leemos como resultados son, sobre todo, tendencias. Y lo que aceptamos como el ADN de la radio como servicio público, también es un negocio. No lo olvidemos.

Existen conclusiones claras que deja este estudio, y que a la vez son una buena noticia para todas ellas, que se han auto felicitado en webs, redes sociales y comunicados a través de sus propias emisoras. ¡¡Felicidades a las premiadas porque todas han ganado!! Y como todas están contentas, no citaré ni nombres propios ni emisoras.

Durante este mes de enero, el INE (Instituto Nacional de Estadística) publicó que España ya alcanza 49 millones y medio de habitantes. Y tras el EGM conocemos que hay casi 20 millones de oyentes que escuchan la radio en FM. Casi un 40% de la población. No cada día, no a todas horas, pero sí en algún momento. Es un porcentaje que no me suena nada mal.

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