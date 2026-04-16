Televisión y Mas
Tenemos EGM: ¡viva la radio!
Ayer se dieron a conocer los llamados EGM (Estudio General de Medios) de las emisoras de radio. Como saben, se hacen públicos los resultados de unas encuestas realizadas a una parte de la población, a mayores de 14 años, que son representativas sobre cuántas personas la escuchan y qué emisoras sintonizan. Esta de abril vendría a ser una primera evaluación del año en curso sobre los programas.
En España estas encuestas no se hacen públicas de manera habitual: eso sería imitar el modelo televisivo con los ‘shares’ y las audiencias diarias y comportaría, seguro, algunos episodios de gravedad cardiovascular para los profesionales.
Así, los EGM se dan a conocer en tres oleadas al año: la actual, en abril; la segunda, para finales de junio (que se suele decir que es la buena, rebuena) y que vendría a ser una buena vara de medir de lo que ha generado un programa durante esa temporada; y una última encuesta en diciembre.
Para empezar, lo que leemos como resultados son, sobre todo, tendencias. Y lo que aceptamos como el ADN de la radio como servicio público, también es un negocio. No lo olvidemos.
Existen conclusiones claras que deja este estudio, y que a la vez son una buena noticia para todas ellas, que se han auto felicitado en webs, redes sociales y comunicados a través de sus propias emisoras. ¡¡Felicidades a las premiadas porque todas han ganado!! Y como todas están contentas, no citaré ni nombres propios ni emisoras.
Durante este mes de enero, el INE (Instituto Nacional de Estadística) publicó que España ya alcanza 49 millones y medio de habitantes. Y tras el EGM conocemos que hay casi 20 millones de oyentes que escuchan la radio en FM. Casi un 40% de la población. No cada día, no a todas horas, pero sí en algún momento. Es un porcentaje que no me suena nada mal.
La radio musical pierde 350 mil oyentes, siempre con respecto al estudio anterior en diciembre. Atención a lo que están recogiendo plataformas como Spotify, Youtube Music y otras que, sin presentadores, suman adeptos en detrimento de las radiofórmulas musicales. Y lo que no gana la radio musical se lo lleva la radio generalista, aportando contenidos exclusivos como informativos, magazines, programas, etc. Ahora mismo existe mucha necesidad de información fidedigna y eso lo aporta la radio generalista. Que nos dure. Viva la radio.
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