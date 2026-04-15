Xavier Casanovas, nuevo director de Informativos de betevé

El periodista Xavier Casanovas Zurano será el nuevo director de Informativos de betevé, el canal de radio y televisión municipal de Barcelona, después de ser escogido a través de un concurso público.

Casanovas, que hasta ahora era director general de Badalona Comunicació, entidad que integra los medios públicos de esta ciudad, dirigirá una redacción de una setentena de periodistas que producen 8 programas informativos, ha informado betevé.

Xavier Casanovas, que cuenta con más de 30 años de experiencia en diversos medios de comunicación, es licenciado en Ciencias de la Información y tiene un máster en Gestión de Empresas Audiovisuales.

Desde enero de 2024 dirigía Badalona Comunicació y, anteriormente, había sido director de Informativos y Contenidos de Onda Cero Catalunya.

También ha trabajado en las redacciones de RNE-Ràdio 4, TVE, COM Ràdio, Onda Rambla, TV L'Hospitalet y Cugat Mèdia, entre otros medios.

Además de su trayectoria en medios de comunicación, es profesor asociado del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB.

También ha sido consultor en comunicación y profesor de comunicación digital, nuevos formatos y radio en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Para Casanovas, en el contexto de la gran oferta informativa actual, "el gran reto es conectar con los ciudadanos y las ciudadanas, con información de proximidad, de la mano de nuevos formatos y de una estrategia que integre todos los canales de betevé: la televisión, la radio y el entorno digital".

"Y hacerlo con el sello de calidad y rigor periodístico inherentes a la marca betevé", ha añadido Casanovas.