Cuando Telecinco planta cara

Este lunes empezó la guerra. Telecinco decidió plantar cara a los dos platos fuertes del prime time televisivo, como lo son El Hormiguero y La Revuelta, con la emisión de “La isla de las tentaciones 10”. Y lo hizo con sus armas, con una estrategia diferente a la que utilizó con “Babylon Show” en septiembre de 2024, cuya vida televisiva duró poco, fundamentalmente por las prisas en querer ser líder en la tercera semana de emisión.

¿Y cuáles son las armas de Telecinco? Las de siempre: el entretenimiento. Históricamente, la diversión siempre ha sido la punta de lanza de la cadena de Fuencarral, y lo que durante la época dorada de la casa se basaba en numerosos programas de plató, con una fórmula totalmente blanca, mucha sonrisa y sobredosis de mamachicho, ahora la fórmula de ese pasatiempo la embotella en forma de realities que se basan en enviar a concursantes a las Chimbambas y esperar que se peleen, discutan, se besen o crucen infidelidades. Y sí: hay gente que lo compra. Somos muy latinos, muy mediterráneos y nos encanta comentar los cuernos de los demás.

Ya sabemos que en Catalunya la audiencia funciona por otros derroteros y que los lunes por la noche pertenecen a Carles Porta y Crims, que van en solitario por el carril de la izquierda. Pero, a nivel estatal, y sabedores de que la audiencia más o menos compra ese divertimento, en Telecinco han ido a la guerra y, cuando menos, el primer día no les ha salido muy mal la jugada y la cosa acabó con el siguiente marcador: “La isla de las tentaciones 10” debutó con un 14,3% de cuota de pantalla; una cifra que, como decían nuestras abuelas cuando nos daban pan con chocolate para merendar, “cuántos quisieran”. Sin embargo, sin embargo…

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Desde hace no pocos años, algunas cadenas han establecido unos parámetros para segmentar las audiencias de sus programas y así poder demostrar el liderazgo en una parte de su emisión. ¿Todo legal? Desde luego. ¿Todo limpio? Sin duda alguna. Pero, en el caso de “La isla…”, compitió en antena contra Motos y Broncano en un avance denominado “La isla Express”. Justamente en ese intervalo, Motos dominó con solvencia con un 14,4%, Broncano llegó al 11,1% y el avance express de La Isla promedió un 10,7%. Cuando empezó el programa de verdad, a las 11 y ocho minutos, “La isla” llegó al 14%. Seguiremos atentos a la pantalla…