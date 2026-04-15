Jair Domínguez reaparece en TV3 tras su juicio con Vox: "Para mí el juzgado es mi segunda residencia"

El humorista Jair Domínguez ha reaparecido este martes por la tarde en TV3 después de haber comparecido por la mañana en el juicio promovido por Vox. El partido de Santiago Abascal pide para el presentador de 'Està passant' dos años de cárcel por unas declaraciones suyas en Catalunya Ràdio realizadas en 2021, en las que proponía combatir al fascismo "con un puñetazo en la boca".

El programa de TV3 'Està passant' ha comenzado este martes con la única presencia de otro de sus presentadores titulares, Queco Novell. "Jair no ha venido porque ha tenido un día muy movidito, con juicios y cosas extrañas", le ha disculpado ante la audiencia su compañero, que ha detallado que Vox pide para él dos años de prisión y pagar una multa diaria de 50 euros durante 10 meses, "como una suscripción". "Parece que Jair se ha suscrito a la justicia española", ha bromeado Novell.

Entrada a trompicones

Es entonces cuando ha hecho acto de presencia el acusado, que ha entrado en el plató a trompicones, empujado por un actor disfrazado de 'mosso'. "Yo no quería venir, estaba liado, a este 'mosso' lo ha llamado Toni Soler para que me trajera", ha asegurado Domínguez ante las risas del público.

"¿Prefieres ir al juzgado que venir a trabajar?", le ha interrogado su compañero. "Para mí el juzgado es mi segunda residencia. Hay gente que se va a la Cerdanya y yo me voy a la audiencia provincial", ha ironizado el humorista, antes de desvelar que, si le declaran culpable en el juicio, le impondrían también una inhabilitación de cinco años para ser docente. "¡No voy a poder ser maestro, la profesión más precaria del país!", se ha lamentado, sarcástico.

Apoyo de 'Està passant'

El programa de TV3 ya sacó punta del tema la semana pasada, cuando Natza Farré y Núria Marín, así como el resto del público, se solidarizaron con el acusado poniéndose caretas con la imagen de su compañero.

En las redes, Domínguez ha recibido el apoyo de famosos como el actor y director Joel Joan. "¿Ahora resulta que querer dar un puñetazo a Hitler, Himmler, Goebbels y toda la escoria nazi de ahora y siempre es delito? ¿Odiar a Hitler y sus postulados nazis es delito? ¿Eso significa que la justicia española es nazi? Yo también soy Jair Domínguez", ha escrito en X.

En el juicio celebrado este martes contra Jair Domínguez en la Audiencia de Barcelona, el humorista ha asegurado que "de ninguna manera" quiso llamar a la violencia y ha alegado que fue una "expresión metafórica" en su papel "provocativo" e "histriónico".

La Fiscalía pide la absolución

La Fiscalía ha pedido su absolución esgrimiendo que se trataba de un comentario radiofónico satírico y que la justicia europea ha dictaminado que la libertad periodística incluye dosis de "exageración y provocación" especialmente para fiscalizar a los partidos políticos.

Dos días después de las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021 en las que la formación ultradrechista Vox entró por primera vez en el Parlament con 11 diputados, Domínguez analizó el resultado electoral en un comentario de un minuto en su espacio 'Bon dia de merda', en el programa 'El matí de Catalunya Ràdio', en el que afirmó: "Al fascismo, a los nazis, se les combate con un puñetazo en la boca".

"El pueblo más poligonero del Alt Empordà (Girona) vota a Vox. El resultado de la Catalunya poligonera es neonazi, quién se lo podía imaginar", indicó Domínguez en su comentario en su espacio de sátira y humor.