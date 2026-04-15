EGM de la radio en Catalunya: Basté y Ustrell crecen

La radio en catalán sigue creciendo. Así lo demuestra el primer EGM de 2026, publicado este miércoles 15 de abril, que confirma que las dos emisoras más escuchadas siguen siendo RAC 1, que llega a los 1.098.000 oyentes diarios, y Catalunya Ràdio, con 696.000. La Cadena SER se queda con 450.000 seguidores en Catalunya.

En la última oleada de 2025, la de diciembre, Catalunya Ràdio anotaba 644.000 seguidores y RAC 1, 1.064.000, con lo que ambas crecen ahora respecto a esos datos. Mientras, en la de abril del año pasado tenían 716.000 y 1.001.000, respectivamente.

El programa estrella de la radio en catalán continúa siendo el de Jordi Basté, 'El món a RAC 1', con 809.000 fieles (hace un año tenía 774.000 y el pasado diciembre, 790.000).

El duelo de las mañanas

Le gana el duelo a 'El matí de Catalunya Ràdio', de Ricard Ustrell, con 457.000, que sube respecto a la última oleada del EGM, la de diciembre, en la que tenía 443.000. El año pasado, en abril, tenía 503.000.

En Catalunya Ràdio, los espacios deportivos 'Tot Costa', con Jordi Costa y Sònia Gelmà, i 'Tot gira', con David Clupés, marcan récord: el primero, de lunes a viernes, obtiene 157.000 oyentes diarios (su mejor dato histórico), mientras que el programa de fin de semana llega a los 260.000 los sábados, también su mejor cifra.

Respecto a los informativos, el 'Catalunya migdia' de Òscar Fernàndez obtiene 113.000 seguidores. Dento de 'El matí de Catalunya Ràdio', 'La Reinaxença', con Peyu, alcanza los 102.000 oyentes, subiendo 11.000 respecto a la anterior oleada, la cifra más alta de esta franja desde 2023.

De Elisenda Carod a Roger Escapa

'La tarda de Catalunya Ràdio', con Francesc Garriga, también incrementa la audiencia y llega a los 138.000 oyentes, la mejor desde 2022. El 'Catalunya nit', con Manel Alias y Agnès Marquès, sube a los 91.000 oyentes diarios.

'La solució', con Elisenda Carod, aumenta hasta los 88.000 seguidores diarios, como también 'Les dones i els dies', con Montse Virgili, que obtiene 64.000. 'La nit dels ignorants', con Marta Romagosa, anota 57.000.

Los fines de semana de Catalunya Ràdio, destaca 'El suplement', con Roger Escapa, que regristra 472.000 oyentes los sábados y 369.000 los domingos.

Los Òscars, Clapés y Marc Giró

Por su parte, en RAC 1, 'La competència', con Òscar Andreu y Òscar Dalmau, obtiene 172.000 oyentes, y el 'Vostè primer', con Marc Giró, 171.000. En los mediodías, el informativo '14/15' con Núria Travesa y Xavi Rocamora, alcanza los 96.000 fans.

El 'Versió RAC1', con Toni Clapés, anota 417.000 oyentes; la primera hora, con 'Els teloners' Marc Bala, Guillem Estadella y Alba Segarra, tiene 117.000; y la última hora deportiva, el 'Temps afegit', con Edgar Fornós, 127.000. El 'No ho sé', con Mireia Garolera, lo escuchan 164.000 personas. Igual que el 'Tu diràs', con Aleix Parisé.

Los fines de semana, 'La primera pedra', con Noemí Polls, tiene 91.000 fans; el 'Via lliure', con Xavi Bundó, reúne a 749.000 personas los sábados. El '14/15', con Aurora Rodríguez y Albert Ferran, anota 50.000; el 'RAC1manat', con Esther Muñoz, 41.000; y el 'Superesports', con Xavi Puig, 327.000.