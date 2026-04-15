Netflix abre el archivo secreto de la duquesa de Alba: amores, tres bodas y rencillas familiares

Cayetana Fitz-James Stuart, la duquesa de Alba, habría cumplido en este 2026 cien años. Para celebrarlo, Netflix hace un repaso de la vida de la mujer que acaparó más títulos nobiliarios del mundo con el documental ‘Cayetana, la duquesa de todos’, disponible desde este miércoles 15 de abril en la plataforma. Un trabajo que no solo explora la relevancia pública de una noble que rompió moldes y se casó por tercera vez con 84 años, sino que se sumerge en imágenes inéditas de su archivo personal y en los escenarios privados que definieron su vida, desde los palacios de Madrid hasta su refugio en Sevilla.

Hay fotos y vídeos de su infancia y adolescencia e incluso de su bautizo en el Palacio Real, en el que el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia ejercieron de padrinos. Y se recuerdan anécdotas como que, de niña, tenía prohibido entrar en el dormitorio de su madre, que sufrió tuberculosis, y si desobedecía las órdenes le lanzaba una zapatilla.

Fotografía de archivo, tomada el día de la boda de la Duquesa de Alba, Cayetana Fitz James Stuart, con Jesús Aguirre, en presencia del duque de Huescar, celebrada en el palacio de Liria. / EFE

Su impresionante árbol genealógico la emparentaba con la realeza británica y escocesa y hasta con la princesa Diana, pero como muchos de sus allegados recuerdan en este documental ella siempre fue de lo más accesible para todos. Sobre todo para los vecinos de Sevilla, la ciudad que siempre adoró, en la que vivió la mayoría de su vida, se casó y murió en 2014.

Tres maridos y seis hijos

"Fue la persona que abrió la aristocracia al siglo XXI", comenta su biógrafa Ana Polo en ‘Cayetana, la duquesa de todos’, donde también se repasa su vida amorosa. Desde su enamoramiento del torero Pepe Luis Vázquez, que su padre no veía con buenos ojos, a sus tres bodas: primero con Luis Martínez de Irujo, padre de sus seis hijos; después con Jesús Aguirre, y ya octogenaria, con Alfonso Díez. "Le gustaba conquistar", recuerda una de sus amigas.

Tres de sus hijos (Carlos, su primogénito, Cayetano y Eugenia) participan en el documental y explican sin tapujos cómo vivieron la vida amorosa de su madre. "Me enteré de que mi madre se casaba [por segunda vez] porque la gente me felicitaba en un torneo de caballos. Todos mis hermanos lo sabían, pero yo no. No me gustó, se notaba que no había tratado con una familia en su vida", confiesa Cayetano refiriéndose a Aguirre. Y añade: "Era muy culto, pero humanamente muy discapacitado".

Cayetano Martínez de Irujo / Archivo

El hijo de la duquesa tampoco llevó bien la tercera boda de su madre. "Cayetano se puso como un basilisco porque no entendía nada, pero es que tampoco era entendible", reconoce su último marido. Tanto Cayetano como Eugenia se emocionan en varios momentos del documental recordando la muerte de su padre, primero, y de su madre, después.

De Los Morancos a Victorio & Lucchino

Pero es que Sevilla se volcó en su funeral y por su capilla ardiente pasaron más de 80.000 personas. "Le daba dinero a todo el mundo", explican Los Morancos, resaltando sus obras caritativas. Los humoristas también rememoran cómo la duquesa se reía cuando la imitaban.

Amigas de la duquesa como Carmen Tello y Marta Talegón hablan de su relación con Alfonso Díez. "Gracias a él estuvo contenta los últimos años de su vida", señalan. También la recuerdan en el documental toreros como Cayetano Rivera y José Manuel Manzanares; los diseñadores Victorio & Lucchino; sus exnueras Genoveva Casanova y María Eugenia Fernández de Castro; su modisto, Tony Benítez; su viudo, Alfonso Díez; el bailaor Juan Andrés Maya, y el cantaor Vicente Soto, entre otros.

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El documental cuenta con el aval directo de la familia y la Fundación Casa de Alba, y es una producción de Ábside Media Producciones y Madroom, en colaboración con Canal Sur y Netflix España.