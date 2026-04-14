'Tu cara me suena': respect

Este pasado viernes comenzó la decimotercera edición del 'Tu cara me suena' ('TCMS') en antena3, en la que sigue Manel Fuentes como principal maestro de ceremonias. ¡No me lo toquen! Todos conocemos aquella conocida dicha: “No toques nada de lo que funciona, especialmente en televisión”. Por eso funciona y ni sobra ni falta nada, porque en 'TCMS' todo es imprescindible.

Porque 'TCMS' es solo un concurso de imitadores de artistas, pero a la vez es mucho más que un concurso de imitadores de artistas. Si en lugar de 'TCMS' el concurso se llamase“la voz” también tendría razón de ser, porque sin duda la imitación de cada concursante es una de las claves del espacio. Por ello creo que Jesulín de Ubrique no ganará esta edición. Y más allá de la voz, un aspecto vital en un programa de imitaciones y más cuando son en directo, existen otros parámetros.

La dirección, también imprescindible, corre a cargo de Tinet Rubira y Laia Vidal, la realización es de Rut Boixader y la producción general es, claro, de Gestmusic. El jurado también es imprescindible: Florentino Fernández (en el que cada frase es sinónimo de un gag), Lolita (que lleva el arte incorporado), Chenoa (que todo lo hace bien, tanto como si presenta Dog House, The floor, o las campanadas) y Ángel Llàcer, una bestia del escenario, al que deberíamos inventar si no existiera. Cuatro animales televisivos. O a propia Susi Caramelo, que siempre tiene un chiste a mano.

Arrancó el programa con una versión del 'Tirírarará', interpretado por Agoney, Angy, María Parrado, Jesulín de Ubrique, JK Bello, Leonor Lavado, Soledad Giménez, Martín Savi, Paula Koops, Cristina Castaño y Aníbal Gómez. Y para gustos, opiniones, porque todos realizaríamos algún matiz sobre el casting, pero con una cifra tan animal cercana al 21% de audiencia tras el estreno, ¿quién es el experto que se atreve a sugerir alguna cosa?

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Insisto: en 'TCMS' cada figura es imprescindible; sin duda también lo es el maquillaje y la caracterización. También lo es el animador de público; una figura que no vemos durante la emisión del programa pero que resulta básica para mantener el chup chup de todo el show. Así da la sensación de que 'TCMS' sí que sería la genuina 'Familia de la tele'.