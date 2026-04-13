El fracaso de la Jornada Retro

“La Liga transformará esta jornada con una propuesta audiovisual inmersiva, dando forma a una celebración global del legado del fútbol”. Cuando el enunciado de una propuesta está compuesto por términos lo más procedente consiste en no esperar nada. Y así ha sido. “Un ecosistema de patrocinadores de La Liga se ha alineado con la iniciativa”. "Con el apoyo de los patrocinadores", bastaba.

Este pasado fin de semana la patronal del fútbol ha promovido la llamada “jornada retro”y me ha resultado decepcionante. Para empezar, los dos equipos con mayor potencial económico han pasado olímpicamente de sumarse a la iniciativa. El conjunto de Florentino Pérez siempre se pone de espaldas a todo aquello que promueve Javier Tebas mientras que el Barça adujo que a su patrocinador no le daba tiempo a diseñar una camiseta vintage.

A lo que nos toca: ¿cómo se ha traducido esta propuesta en televisión? Pues para mí, muy poca cosa. En las retransmisiones hemos visto el grafismo de los marcadores de hace veinte años cuando Audiovisual Sport era la tenedora de los derechos. Han pasado 26 años desde entonces, pero se acepta si damos por bueno que los 2000 es sinónimo de retro. Pero es poca cosa. Hemos visto a los árbitros con un uniforme de color rosa y cuando se repetía una jugada una “R” intermitente propia de los 70… Bueno… Pues eso, que me quedé en un 'interruptus'.…

Para revivir una jornada retro, los árbitros tenían que haber lucido su típico uniforme totalmente de negro. En ninguna previa televisiva hemos visto un video de dos minutos con goles de los 80. Eso sí era retro. Eso sí es historia de la Liga. No hemos visto ni un solo recorte de periódicos de aquellos años de liga… Ni siquiera se han atrevido a reproducir el famoso marcador simultáneo dardo… Y no será porque la Liga no tenga patrocinadores para hacerlo. Entonces, ¿de qué ha ido esta broma?

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“Una retransmisión que trasladará al espectador a otra época“, avanzó La Liga. A ver: que un servidor no pretendía que los porteros volviesen a llevar coderas, ni que el masajista calvo saltara al campo con el agua milagrosa, pero sabiendo que La Liga y su fundación hacen muchas cosas, y que algunas de ellas son muy buenas, este viaje en el tiempo me ha sabido a poco. A muy poco. Y si quieres hacer una jornada retro: quita el VAR. Un día. Vamos, quítalo.