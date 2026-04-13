'Està passant' saca punta en TV3 de la orden de detención contra Jair Domínguez

La semana pasada, la justicia ordenó la detención del humorista Jair Domínguez para obligarle a que asista a la vista de juicio oral que debe afrontar este martes en una causa promovida por Vox, que le acusó de incitación al odio contra la formación ultra por unas declaraciones en Catalunya Ràdio realizadas en 2021, en las que hacía un llamamiento a combatir al nazismo y la extrema derecha "con un puñetazo en la boca".

El propio humorista y el programa de 3Cat en el que colabora, 'Està passant', han sacado punta de la orden de detención. Domínguez, en las redes sociales, donde ha explicado que los Mossos han pasado por su antigua casa y por la de su exmujer buscándole, sin encontrarle porque ya no vive en ninguna de las dos. "Si me enviáis un mensaje privado, os doy mi nueva dirección para que no vayáis dando vueltas en vano ni asustéis a los vecinos", ha ironizado.

En TV3, 'Està passant' también ha hecho humor sobre la noticia de la orden de búsqueda del cómico y presentador. Las presentadoras, Natza Farré y Núria Marín, explicaron que Jair pasa tanto tiempo en los juzgados que la orden de detención "la tendría que poner su familia para que vuelva a casa".

El gag de la Virgen del Rocío

Tampoco entendían por qué en la orden pone que tenían que averiguar el paradero del humorista, como si se hubiera fugado. "Pero si es muy fácil de encontrar. Todo el mundo sabe que trabaja en este programa y en directo, solo tienen que sintonizar 3Cat para saber dónde para. Es que los jueces españoles no ven 'Està passant'...", bromeaban.

"Yo creo que solo lo ven cuando sale la Virgen del Rocío", ironizó Farré, aludiendo a otra de las polémicas a las que se ha tenido que enfrentar el programa en los últimos años.

Caretas de Jair Domínguez

El gag continuó con la llegada al plató de un supuesto policía reclamando la presencia de Domínguez. "De aquí no se va nadie hasta que aparezca", amenazaba. Fue entonces cuando las presentadoras se pusieron una careta con la imagen de su compañero para defenderle.

"Yo soy Jair Domínguez", anunciaron, mientras alguno de los cámaras y todos los miembros del público repetían la misma escena. Hasta que el aludido, parapetado tras una gafas de sol y una peluca rubia, salía explicando que él no era Jair Domínguez y que, de hecho, se iba al juzgado a denunciarlo también.

Alegría de Vox

Hace unos días, nada más conocerse la orden judicial de detención contra el humorista, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, mostró su satisfacción en su perfil de X: "Ahora tendrá que rendir cuentas para llamar a la violencia contra los votantes del tercer partido de España".

"El bufón separatista de tercera categoría se creía impune por cobrar millonadas de TV3 y Catalunya Ràdio", ha añadido el dirigente ultra.