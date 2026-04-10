Sole Giménez: "Muchos artistas de mi generación sacamos disco y no hay manera de que suenen en la televisión o las radios"

La cantante Sole Giménez, exvocalista de Presuntos Implicados, se enfrenta a unas semanas de lo más intensas. A su debut como concursante de 'Tu cara me suena', cuya 13ª temporada estrena Antena 3 este viernes 10 de abril (22.00 horas) y donde empieza imitando a Shakira, se suma el lanzamiento de su nuevo disco, 'Ser humano', que saldrá el próximo día 17.

--No es muy dada a participar en concursos. ¿Qué le ha llevado a decir que sí a 'Tu cara me suena'?

Primero, el equipo. Lo conozco y es fantástico: lo ponen todo muy fácil, nos cuidan muchísimo y el ambiente de trabajo es muy agradable. Eso para mí es fundamental. Luego está el formato, que cumple ya 13 ediciones y es un programa muy asentado, que todo el mundo conoce y que siempre me ha parecido muy divertido. Llega un momento en el que dices: “¿Por qué no?”. Me animé y aquí estoy, disfrutándolo muchísimo. Está siendo una experiencia preciosa, también por el grupo de compañeros, que lo hacen todo muy fácil. Estoy muy contenta.

--Dice que entre los compañeros se llevan bien, ¿pero no hay también rivalidad? ¿Usted no es competitiva?

No, yo no soy competitiva. Hay gente que sí lo es más, supongo que la juventud también influye un poco en eso. Pero yo ya he recorrido mucho camino como para planteármelo como una competencia. Todo ese bagaje que llevo encima me sirve para tomármelo con más tranquilidad, para disfrutarlo y para asumir el reto de convertirme en otros artistas, que es algo muy bonito y también una manera de seguir aprendiendo.

Sole Giménez / Atresmedia

--Aunque su experiencia le dé tranquilidad, ¿qué es lo que más respeto le daba?

Meterme en la piel de otro artista. Tengo una voz muy característica y una manera de cantar muy definida. Con los años se crean vicios y romper con esa forma de hacer e intentar desprenderte de tu voz para acercarte a la de otro artista es el mayor reto. Y hacerlo siempre desde el respeto absoluto hacia quien imitas. Para mí, ese es el gran desafío de 'Tu cara me suena'.

--¿Más que enfrentarse a una coreografía complicada?

Madre mía, si me toca algo así, igual muero (risas). Ya tengo bastante con intentar hacer la voz. Pero bueno, lo que toque, toca. Si llega una coreografía complicada, habrá que afrontarla. Y, aunque me dé vértigo, también me encantaría. No sé si estaría a la altura, pero sería un reto precioso.

--¿Hay algún artista que le dé vértigo solo de pensar que pueda salirle en el pulsador?

Claro, si me sale algo de heavy, lo pasaré mal (risas). Una conoce sus limitaciones. Lo que esté más lejos de mi forma de hacer música me impondrá más respeto. Hasta ahora no me he planteado que me salga Marilyn Manson… ahí ya sabría la puntuación que voy a sacar (risas).

--¿Hay algún límite que no cruzaría en una imitación?

El único límite es el respeto. Con respeto, todo. La falta de respeto, nunca. Y en ese sentido estoy tranquila, porque el programa es muy cuidadoso. Aunque haya humor, cuando se interpretan las canciones hay un respeto absoluto por los artistas.

--Entre sus compañeros hay actores, pero también cantantes. ¿Cree que estos últimos tienen ventaja?

Creo que sí. Están más acostumbrados a ponerse en la piel de otro. Yo no lo estoy nada. Si he tenido una carrera es precisamente por haber sido yo, por defender mi manera de entender la música. Aquí es lo contrario: tienes que olvidarte de eso.

--¿Ve a alguien que despunte especialmente esta edición?

Nos estamos llevando sorpresas. Hay gente con mucho talento. María Parrado tiene una voz espectacular. J Kbello es muy completo: canta y baila superbien. Leonor [Lavado], Aníbal [Gómez], Paula [Koops], Cristina [Castaño] y Martín [Savi] son maravillosos. Y Jesulín es estupendo también. Creo que tenemos un gran equipo.

--¿Alguna vez la han imitado en 'Tu cara me suena'?

Sí, claro. Recuerdo que Pepa Aniorte me imitó y fui a verlo. Es raro verte en otra persona, pero también es un honor. Lo vives con cierta extrañeza, pero sobre todo con cariño.

--¿En lo que lleva grabado de programa, alguna vez se ha mirado al espejo caracterizada y no se ha reconocido?

Más de una. El equipo de caracterización hace un trabajo impresionante y consigue que desaparezcas. A veces para bien y otras para mal, que dices: “¡Quiero mi cara otra vez!”. Hay artistas que no te sientan nada bien, como cuando te toca ser un señor.

--Está a punto de lanzar nuevo disco.

Sí, el 17 de abril sale por fin. Llevamos casi un año trabajando en él. Ya han salido dos 'singles', 'Ser humano' y 'Solo las máquinas', y con el disco sale el tercero, 'La última generación', en el que me acompaña Andrés Suárez. Habla de cuestiones que nos preocupan a los creadores ahora mismo.

--¿Como la inteligencia artificial?

Exacto. Hay sesiones en las que ya no se llama a músicos, ni a productores, y hay canciones que empiezan a ser todo IA. Andrés y yo pensamos que no es el mejor de los caminos y que, al menos, hay que cuestionarlo. De eso trata la nueva canción.

Sole Giménez, a la izquierda, con el resto de participantes de 'Tu cara me suena 13' / Atresmedia

--¿Qué va a encontrar el público en este nuevo disco?

Canciones nuevas, algo que no hacía desde hace años, porque estuve volcada en el 40º aniversario, en el que hacía una revisión de mi carrera, y en el proyecto 'Mujeres de música,' donde ponía en valor a compositoras. En este álbum todo son temas inéditos, algunos míos y otros de autores como Pedro Guerra, Víctor Manuel, Pablo Cebrián, El Kanka y Rozalén. Es un disco que refleja una evolución y que aporta ideas para el momento que vivimos.

--Además de la IA, ¿qué otros temas aparecen?

Ya lo apuntaba un poco el primer 'single': la falta de tiempo, el exceso de ruido, la desconexión que vivimos. Estamos perdiendo un poco nuestra esencia como seres humanos. Las pantallas, la prisa constante… Todo eso nos deshumaniza. Creo que es importante reflexionar sobre ello.

--Como presidenta de la Academia de la Música de España, ¿considera que hace falta más música en televisión? Porque hace tiempo que los programas de este tipo son concursos o 'talent shows'.

Es algo que lleva pasando desde hace más de 20 años, es un mal endémico de este país. Lamentablemente se instaló la idea de que la música quitaba audiencia, cuando quizá lo que no querían las cadenas era pagar derechos de autor. Faltan ventanas en televisión y en la radio donde se muestren novedades que se están haciendo, y no solo de los más jóvenes. Yo soy una artista senior, hablo con muchos compañeros de mi generación y vemos que sacamos discos nuevos y no hay manera de que suenen en casi ninguna de las grandes cadenas o radios, no encontramos ventanas. Eso me pasa a mí, pero también a Víctor Manuel, a Drexler... Nos estamos perdiendo muchas cosas valiosas. Y hay que reivindicarlo.