RTVE emitirá cinco películas de 'Misión imposible' este fin de semana

RTVE apuesta este fin de semana por una programación especial dedicada a una de las sagas más exitosas del cine. Bajo el título ‘Finde imposible’, La 1 y RTVE Play emitirán cinco entregas de 'Misión imposible', protagonizadas por Tom Cruise en el papel del icónico agente Ethan Hunt.

El ciclo arranca el viernes por la noche con una doble sesión. A las 21:45 horas se emitirá 'Misión imposible: Nación secreta', la quinta entrega de la saga, con un reparto encabezado por Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames y Rebecca Ferguson. A continuación, a las 23:45 horas, llegará 'Misión imposible II', dirigida por John Woo.

El sábado continuará el maratón con 'Misión imposible: Fallout' (22:05 horas), una de las entregas más aclamadas de la saga. Después será el turno de 'Misión imposible III', dirigida por J.J. Abrams, que presenta a uno de los villanos más recordados de la saga, interpretado por Philip Seymour Hoffman.

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El broche final llegará el domingo a las 22:00 horas dentro del espacio ‘La película de la semana’, con 'Misión imposible: Sentencia mortal'.