La resaca de la Champions

En la noche del miércoles casi enfocada directamente al Barça-Atlético de Madrid de la Champions, estos del 'Mask Singer' hicieron aparecer por sorpresa a todo un Bernd Schuster, curiosamente ex futbolista de ambos equipos, quien salió escondido en una máscara. Eso es poderío, presupuesto y espectáculo.

Pero al lío. Como uno ya lleva años en el oficio ya le extrañan muy pocas cosas de todo lo que ve y todo lo que escucha. Ya se sabe que todo es según el color del cristal con el que se mira. Y así, tras el partido de cuartos de final de la Champions entre Barça y Atlético de Madrid se produjo un enojo general en la tertulia de la 'Zona Champions', de TV3. Aspecto este que lo podemos considerar como absolutamente lógico: audiencia mayoritariamente blaugrana, cabreo descomunal blaugrana. La expulsión de Cubarsí y la no señalización en un penalty en el área rojiblanca (para mí, bastante claro) desataron las iras de los tertulianos, que apuntaron cuya crítica se dirigió a dirigentes como Rafa Yuste o Joan Laporta por su inacción. En fin…

En Telemadrid, sin embargo, la realidad se pintaba con otros colores. Por ejemplo, en la pública madrileña sí que se vieron las imágenes del autobús del Atlético de Madrid apedreado antes de entrar al Camp Nou. ¡¡Ay… cómo les va la violencia a estos pericos, eh? En fin… En este caso estuvo avispado y elegante el Comunity Mánager del club colchonero al publicar la foto que encabeza este artículo con el siguiente texto: “Nosotros también hemos visto esta noche la cara oculta de la luna, NASA”. En este fútbol que nos invade, me encantan reflexiones y reacciones como ésta, impregnadas de deportividad y retranca. Porque, ¿saben qué pasa? Que el fútbol es totalmente prescindible en nuestras vidas.

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Por cierto. La plataforma 3Cat es casi impecable. Pero a mi entender la excelencia absoluta se concretaría ingestando la web de Esport3, un canal invisible en la web corportativa del grupo, cosa que sí ocurre con TV3, Catalunya Ràdio, 3Cat Info, SX3, EVA. Toc, toc. ¿Y Esport 3? Es que ni tan solo aparece en la sección de recomendados. Cuesta pensar que una redacción de deportes que ha sido históricamente buque insignia de la casa y que tiene un canal propio, ni siquiera aparezca en la web corporativa. Xavi Valls, que no et veig!!