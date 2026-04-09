Jorge Javier y los toros

Tras el billete que dediqué ayer al mundo de las cabras hoy seguimos instalados en el mundo animal. Jamás hubiera imaginado que una columna dedicada a la comunicación el mundo de las cuatro patas dedicase más espacio que al de las dos.

La referencia va dirigida a la andanada que profirió en Telecinco Jorge Javier Vázquez desde su programa 'El diario de Jorge'. Y creo que a estas alturas del partido de la vida ya tengo claro que a JJ tiene luz verde permanente para decir lo que le dé la gana sobre el tema que le dé la gana. Se la trae al pairo lo que diga el personal. Y me parece bien porque se trata de comunicar. Sí que es verdad que una buena parte de los humanoides cuyas opiniones no coinciden con la de los demás optan por el insulto personal antes que razonar con una crítica.

Bueno pues todo arranca en esa habitual liturgia de “charla feliz” (originariamente nacida en los informativos americanos de los 80) que suelen tener desde un plató hacia otro, el presentador de un programa que finaliza con otro del programa que le sigue: en este caso Joaquín Prat, de 'El tiempo justo', le daba paso a Jorge Javier, de 'El diario de Jorge'. Se trata de mantener una conversación distendida de más o menos un minuto, verificar que la emisión posterior será en directo e invitar con este cebo a la audiencia para que no cambie de cadena. Dicen los expertos que estas conexiones siempre suman.

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Durante esta conexión, Jorge Javier centró su comentario en un encuentro personal y público que mantuvieron el archiconocido presentador Ramón García junto con una reportera del programa 'El tiempo justo', que responde al nombre de Gemma Camacho. Dicho encuentro se produjo mientras ambos estaban viendo una corrida de toros. Mare de Déu, Senyor!! JJ se sacó de la manga el histórico y siempre resultadista debate del “Toros sí, toros no”. Y claro, lo petó: “Ay, Joaquín, que he visto imágenes y estaba pensando yo cuando he visto a Ramón García y a Gemma Camacho: con lo bonito que sería que la gente no fuera a los toros”. Y siguió: “Como sociedad deberíamos tener otra relación con el mundo animal que en otra época… ¡¡y que corran por el campo y que hagan lo que les dé la gana!!”. Y Prat sonrió, JJ fue feliz. Y yo también. ¡Que viva el mundo animal!