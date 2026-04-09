'Tu cara me suena' regresa con Jesulín de Ubrique y más directos: "Después de 30 años vuelvo a cantar, aunque no me benefició"

Los famosos vuelven a imitar a grandes ídolos españoles e internacionales de la canción en 'Tu cara me suena', que regresa a Antena 3 este viernes 10 de abril con el estreno de su 13ª temporada (22.00 horas), y con más directos. En el 'talent show' repite como presentador Manel Fuentes, así como los miembros del jurado: Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita volverán a asumir su tarea valorando, cada semana, el trabajo de los concursantes y sus actuaciones en las galas.

Lo que cambia son, claro está, los participantes. Estará el torero Jesulín de Ubrique, que hace unas décadas ya se atrevió a entrar en el mundo de la música grabando un disco que incluyó su gran éxito 'Toda'. "Después de 30 años vuelvo a cantar. El mundo de la música lo tenía olvidado porque, además, no me benefició en mi profesión", recalca el diestro que en el programa se convertirá, entre otros, en Melendi.

Sin embargo, Bertín Osborne y César Cadaval, de los Morancos, que ya habían concursado en 'Tu cara me suena', le convencieron para que se sumara este año al 'show'. "Me lo tomo muy en serio, me estoy sorprendiendo hasta yo", reconoce. En los últimos años, Jesulín ya había participado en concursos como 'El desafío' y 'Splash! Famosos al agua'.

De Sole Giménez a Cristina Castaño

Sus compañeros (y competidores) en el programa serán los cantantes Sole Giménez, exvocalista de Presuntos Implicados, que lleva 43 años en el mundo de la música. "Esto para mí es un reto porque nunca he hecho el papel de otro", afirma la artista.

También competirán J Kbello, que fue finalista del Benidorm Fest 2025; Paula Koops, una de las artistas revelación del panorama musical español en los últimos años, y el tenor argentino Martín Savi, y María Parrado, ganadora de 'La Voz Kids'.

Completan el 'casting' los actores Cristina Castaño ('La que se avecina', 'Nails'), Leonor Lavado ('Hotel Bitcoin', 'Todos los colores') y Aníbal Gómez, creador de la serie 'Rafaela y su loco mundo' y vocalista del dúo Ojete Calor.

Final y semifinal en directo

Aparte de los participantes, también hay otras novedades: un suelo led de más de cien metros cuadrados, que se convierte en pantalla, para aportar mayor espectacularidad a las actuaciones; la ampliación a la parte de las entrevistas, más luminosa, y dos directos, en la semifinal y en la final.

Con un 21,7% de share medio, más de 1,7 millones de espectadores de media y casi 4,7 millones de espectadores únicos, el formato demostró su fortaleza en su pasada edición, consiguiendo su mejor dato de las últimas 8 ediciones.