El actor de 'Malcolm' que ha rechazado regresar a la secuela de la serie de Bryan Cranston

Veinte años después de despedirse de la audiencia, la familia de 'Malcolm in the middle' vuelve a reunirse este viernes 10 de abril en Disney+. La plataforma estrena la secuela de la famosa comedia que estuvo en antena desde 2000 hasta 2006, protagonizada por un niño prodigio (el Malcolm del título, interpretado por Frankie Muniz) y su excéntrico clan.

La serie, titulada ahora 'Malcolm: de mal en peor', reúne en cuatro capítulos de media hora a la mayoría de su elenco original, que vuelve a verse las caras cuando los patriarcas de la familia exigen la presencia de su hijo mediano en la fiesta de su 40º aniversario de boda. Porque el chico ha hecho todo lo posible para mantenerse a sí mismo y a su hija alejados de sus padres y sus hermanos durante más de una década.

Aparte de Muniz, en los nuevos episodios están Bryan Cranston, en el papel del patriarca, Hal, el personaje que le hizo conocido en la pequeña pantalla antes de la exitosa 'Breaking bad'; Jane Kaczmarek, como la autoritaria matriarca, Lois; Christopher Kennedy Masterson, como Francis, el hermano mayor; Justin Berfield, como Reese, el hermano menos avispado, y Emy Coligado, como Piama, la mujer de Francis.

Un máster en Harvard

Sin embargo, hay una ausencia llamativa en el clan original: Erik Per Sullivan, que dio vida a Dewey, el hermano menor de Malcolm. Aunque en un primer momento el equipo intentó convencerlo para retomar su papel, el actor prefirió centrarse en sus estudios universitarios de Literatura Inglesa. Actualmente está cursando un máster en Harvard y es el único miembro de la familia original que ha sido reemplazado, rechazando la suculenta oferta económica que le ofrecían por volver a la serie.

Su papel lo interpreta ahora Caleb Ellsworth-Clark, que ha aparecido en algunos episodios de series como 'Fargo' y 'El cuento de la criada', y que físicamente tiene un gran parecido físico con el Dewey original.

Diferentes caminos

Porque aparte de Per Sullivan, los caminos de los actores de 'Malcolm in the middle' tomaron caminos muy diferentes después de que acabara la serie. Mientras que Cranston ganó el Emmy al mejor actor protagonista cuatro veces en cinco temporadas por su aclamado papel de Walter White en 'Breaking bad', Kaczmarek tuvo un parón debido a su divorcio, que la llevó a centrarse a criar a sus tres hijos. Hasta Muniz ha ido compaginando cine y televisión con proyectos alternativos, desde convertirse en piloto profesional de carreras hasta dirigir junto a su esposa una tienda de aceite de oliva.

Frankie Muniz, en 'Malcolm: de mal en peor' / DISNEY+

Según Muniz explica a 'The Guardian', el mayor responsable de este reencuentro es precisamente Cranston. "Cené con él y recuerdo que dijo algo así como: ‘No hay ningún papel que me gustaría volver a interpretar más que Hal’, así que él tomó la iniciativa. Gracias a Bryan, realmente ocurrió”, explica al diario británico.

Los desnudos de Cranston

“Fueron siete grandes años de mi vida, en los que conocí a las personas más maravillosas. No hay mejor trabajo que ir a trabajar y pensar en cómo ser gracioso”, se justifica el protagonista de 'Breaking bad', que en 'Malcolm: de mal en peor' tiene unos cuantos desnudos. Como el que protagoniza en el tráiler, mientras su mujer le rasura su exceso de vello corporal en una videollamada con su hijo Dewey, horrorizado ante tal escena.

En esta secuela el reparto principal lo completan Keeley Karsten, en el papel de Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly, la hermana menor de Malcolm, y Kiana Madeira, dando vida a Tristan, la novia de Malcolm.