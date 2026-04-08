'Camí de cabres': un pódcast bestial

Recientemente he añadido a mi lista de pódcasts favoritos uno que me ha robado el corazón y me he convertido en un fiel seguidor. ¿De qué va? Pueden pensar que se trata de un pódcast con muchos seguidores, en donde se realizan preguntas sorprendentes a personas conocidas, que como pódcast moderno tiene un impacto muy visual. Pues no. Nada de eso.

Es un pódcast de audio, sólo de audio, que profundiza en la vida rural, de volver a los orígenes y en que la palabra y la banda sonora en general componen magia. Se llama 'Camí de cabres', y lo emite Catalunya Ràdio bajo la plataforma del 3Cat.

Los presentadores son Marc August Muntanya i Martí Albesa, y la voz en 'off' la aporta Neus Asín. Una voz en 'off', con una dicción impecable, un tono adecuado y que envuelva al relato es muy importante para que la narrativa final sea impecable. Y como reza en su propuesta oficial, "'Camí de cabres' es un programa que existe gracias a la generosidad del mundo rural que nos abre las puertas de sus casas".

Hasta ahora se han emitido un total de siete episodios de un podcast cuyos capítulos suelen empezar con sonidos naturales del mundo rural… con sonidos reales de tractores, de pajaritos, de animales en donde se transparentan perfectamente cada uno de sus matices con la calma, porque en el campo no existe la prisa.

A 'Camí de cabres' se explica el valor de las manos de las personas y cómo éstas realizan trabajos cotidianos y que a menudo pasan desapercibidos. No es como volver a los orígenes: es volver a unos orígenes que para muchas personas siguen siendo un modus vivendi prioritario.

Creo que no sería mala idea que esta propuesta fuese realizando una progresiva adaptación a las imágenes, para convertirse en una entrada a una plataforma, y posteriormente en un programa de televisión.

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En fin, que en mi lista de pódcast favoritos e imperdibles, y entre otros, encuentro 'La Renaixença' del Peyu y su tropa, la doble versión del podcast futbolero de 'La Libreta de Van Gaal' y 'Saber y empatar', con Miguel Gutiérrez, Antonio Pacheco y Carlos Marañón, o 'Las noches de Ortega', de Juan Carlos Ortega, del que advierto que cada día en tik tok le están suplantando sus gags y contenidos… ¡¡y no pasa nada!! No duden que de todo esto reflexionaré en breve en esta columna.