El pinchazo de Marian

La sexta arrancó pasado domingo el estrenó 'Vulnerables', una serie documental a cerca de la salud mental de los jóvenes, y que venía con la notoria solvencia y el sello de la psiquiatra y divulgadora Marian Rojas Estapé, en su papel de productora ejecutiva, además de asesora y conductora del formato.

Sinceramente, y antes de su emisión, yo pensé que la propuesta reunía toda la pinta para aglutinar un número goloso de espectadores, porque los temas que trató eran lo suficientemente atractivos para la audiencia. Es más, hubiera firmado en un papel que la propuesta iba a ser líder de audiencia. ¿Que en TV3, a esa hora, con los mismos temas, hubiera sido líder? Puede que sí. Pero en La Sexta no sólo no fue así, sino que el batacazo fue rotundo.

Fueron tres episodios en otras tantas entregas en los que cada uno de los temas apenas acariciaron el 3% de 'share': “la obsesión por el físico”, con un 3% de cuota de pantalla; “la lacra de la agresión sexual”, que llegó a un 2,3%; y para acabar, “el suicidio adolescente, una epidemia oculta”, que con un 2,2% de media firmó el mínimo de los tres capítulos.

¿Hacia dónde, pues, se dirigieron los gustos de la audiencia?; ¿Quién se llevó la palma a partir de las 9 y media de la noche, en el llamado prime time televisivo? Pues el pastel se lo repartieron entre los amigos de 'Supervivientes' en Telecinco, con un 13,7% y la película 'Uno de nosotros', de La 1, con un 10,8%, seguidos por 'Una nueva vida', de Antena 3 (9,3%) y 'Cuarto milenio' de Iker Jiménez en Cuatro, con un 3,7%, amén de otras de emisiones de pago.

No sé. Estas cosas pasan en la tele. 'Vulnerables' no fue el formato habitual de un plató con invitados con expertos en la materia impregnado de gritos… Para nada. Lo hizo en forma de reportaje grabado, con una fotografía muy trabajada, un look que invitaba a la reflexión del espectador y con una presencia puntual de Marian Rojas apuntando datos y reflexiones sobre los temas, algunos de ellos, escalofriantes, como que el de “de todas las agresiones sexuales producidas a menores, el 80% se realizan dentro del entorno familiar”.

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Creo que se equivocará La Sexta si renuncia a emitir contenidos de este tipo. Felicidades por la propuesta, aunque no haya tenido el eco que merecía.