Iñaki Mur, de 'Merlí' a Dalí: "Después de la serie estuve un año y medio sin trabajar"

Han pasado ocho años desde que se despidió 'Merlí', la serie de TV3 que se convirtió en fenómeno no solo en Catalunya, sino también en el resto de España y en Latinoamérica. Y todavía a sus actores les paran por la calle para recordarles sus personajes. Es lo que le pasa a Iñaki Mur, que daba vida a Oliver. El actor catalán es ahora la representación española de 'Esto no es un misterioso asesinato', la serie belga que Filmin estrena este martes 7 de abril y pone a los artistas del surrealismo más famosos de todos los tiempos a investigar un crimen. Él interpreta, nada menos, que a Dalí.

--Vaya reto de personaje.

Era un melón bastante intimidante al principio, porque el personaje me exigía una construcción a nivel de movimiento y de voz que no podía alejarse demasiado de la imagen que la gente tiene de Dalí, pero tampoco quería hacer una caricatura. También intentaba encontrar un equilibrio muy fino entre el drama y la comedia que tiene la serie, sin pasarme, pero estando al mismo tiempo luminoso, divertido y espontáneo. Creo que me dio mucha libertad que fuera un Dalí de 30 años, no el Dalí de 50, 60 o 70 que la gente tiene más en la cabeza, esa versión más caricaturesca que, en realidad, en la intimidad no era así.

--¿Indagó mucho sobre él?

Me encerré dos semanas en mi casa, solo salí a comprar el pan, y me dediqué a empaparme de todo lo que pude encontrar, porque no tenía más tiempo porque había que rodar. Pero a veces pasa que te llega un personaje, lees el guion y sabes desde dónde enfocarlo. Y con este me pasó. Otras veces no ocurre. Sí que me intimidaba el reto de no querer que la gente pensara que estaba haciendo un chiste, de estar a la altura de la expectativa, pero también quería darme el espacio para hacerlo mío. Me entendí muy bien con el director, y me sentí muy libre. De los proyectos que he hecho, es de los que más orgullo siento.

--También trabajó mucho el acento de Dalí en inglés.

Tuve claro desde el principio que el Dalí real no era muy fluido en inglés. Hablaba con mucha soltura el francés, pero la serie pedía que el personaje hablara un inglés muy fluido. Así que pensé: tiene que ser un acento muy marcado. Y Dalí no tenía acento español, sino catalán. Tuve clarísimo que debía hablar así. Nadie me lo pidió, fue una apuesta mía. La serie se rodó en Bélgica, pero en la parte flamenca, y el director sintió mucha empatía con la identidad catalana. Le resonaba con la identidad flamenca, que también ha sido muy oprimida en muchos momentos. Me dio mucho espacio para investigar y proponer. Por ejemplo, hay un capítulo en el que llevo una barretina. Y aunque no se aprecia mucho, mi personaje lleva espardenyes y Gala también. Me dieron mucho espacio para decir la mía y fue todo muy colaborativo.

Iñaki Mur, en 'Este no es un misterioso asesinato' / FILMIN

--La idea de la serie, coger a artistas del surrealismo y ponerlos a investigar un asesinato, ¿no es también bastante surrealista?

Exacto. Al final el arte surrealista juega con lo que tú percibes como espectador de una obra y lo que realmente es. Ya el título de la serie va por ahí, 'Esto no es un misterioso' asesinato', en referencia a la obra de Magritte 'Esto no es una pipa'. No es una pipa porque es un dibujo de una pipa. Es una representación. La serie juega con esa idea de lo que parece y lo que no es. Y poner a pintores surrealistas en un contexto surrealista es muy juguetón, muy disfrutón. Da mucho espacio para construir un tono y una premisa muy auténticos. Es dramática, pero no es un drama; es cómica, pero tampoco es una comedia al uso; es un Cluedo, pero tampoco del todo. Incluso el lord de la casa está interpretado por una mujer, y eso forma parte de ese juego con la ambivalencia.

--¿Trabajaron sabiendo desde el principio quién había detrás del crimen?

Sí. Me mandaron todos los guiones y un 'dossier' donde contaban el tono, la atmósfera y las localizaciones. Me puse a investigar y descubrí que todo partía de hechos reales. Eso, para un actor, es maravilloso. Hay quien podría pensar que te limita, pero para mí fue un pozo inabarcable de información. La finca existe de verdad, Lord James también y fue el primer gran mecenas de Dalí. La primera gran exposición surrealista tuvo lugar en 1936, aunque en la serie se cuenta de forma distinta. Pero estaban todos allí y eran amigos de verdad. Eso nos daba muchísimo juego a los actores.

Iñaki Mur, en 'Este no es un misterioso asesinato' / FILMIN

--¿Por qué cree que el 'whodunit' nunca pasa de moda?

Porque es imposible que no quede redondo. La serie empieza con una premisa y acaba resolviéndola. Tiene esa estructura cíclica que es un caramelito para el espectador: empiezas sabiendo que al final vas a obtener una respuesta. El espectador sabe que va a descubrir quién es el asesino o quién lo ha hecho. Y esa certeza hace que el juego esté en intentar adivinarlo antes de que llegue el final. La serie te hace dudar, pensar y jugar.

--A sus 33 años, lleva ya una larga trayectoria en la profesión. ¿Aun así, la gente sigue recordándole por 'Merlí'?

Ayer mismo un chico me paró y me pidió una foto porque había visto 'Merlí'. Pero ahora la audiencia de la serie se ha hecho más mayor y ahora me paran desde otro lugar. Ya no es una cosa tan frenética como entonces, hace mucho tiempo y me paran menos Pero me hace gracia que ahora también me empiezan a parar por otras cosas. Mucha gente me coloca en el mapa por 'Merlí', que fue lo que nos puso ahí a muchos de los chavales de la serie, pero ahora a veces me paran por el podcast que tengo o porque me han venido a ver al teatro.

Iñaki Mur, en 'Este no es un misterioso asesinato' / FILMIN

--Cuando te pilla tan joven un éxito de ese calibre, ¿cuesta luego volver a una vida más normal, a trabajar sin ese 'boom'?

Lo del 'boom' es muy relativo. Después de 'Merlí' estuve un año y medio sin trabajar. O sea, que el 'boom' era un momento de máxima exposición, en plan fenómeno fan muy 'heavy' y no tenía trabajo. Y cuando desde fuera parecía que el 'boom' empezaba a bajar, ahí empezaron a salir cosas. Creo que me costó un tiempo que confiaran en mí para hacer otro tipo de personajes. Y eso también se va ganando con la edad. Durante mucho tiempo la gente me seguía viendo con la carpeta, y con los años eso se va diluyendo y se te abren otras oportunidades que disfrutas más también, aunque estés súper agradecido por lo vivido.

--Dos de sus compañeras en 'Merlí', Elisabeth Casanovas y Laia Manzanares son muy amigas e incluso tienen un grupo de música juntas. ¿Los actores de la serie siguen haciendo piña?

Soy muy amigo de ambas. Con el resto también nos queremos mucho, desde un lugar muy profundo, pero la vida te lleva por sitios distintos. Unos viven en Madrid, otros en Barcelona, Candela en Suecia… Nos seguimos la pista con mucho cariño. Evidentemente somos muchos, y con unos hay más contacto que con otros. Lo que vivimos con esa serie fue muy especial y eso para siempre.