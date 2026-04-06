Competencia archiva la denuncia de Uteca por la emisión de publicidad en 'La Revuelta'

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha archivado la denuncia de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) sobre la emisión por parte de RTVE de publicidad en el programa 'La Revuelta', según ha informado la Corporación. En concreto, según explica RTVE, ha sido la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC la que ha considerado que el espacio de David Broncano es cultural, que 'La Revuelta' podrá seguir con los patrocinios y que no hay ningún elemento de incumplimiento de la ley de financiación de la Corporación.

El espacio de La 1, según Competencia, "presenta sus contenidos con un enfoque cultural/divulgativo y pone al alcance del público aspectos relacionados con la cultura" y, por ello, estima que está comprendido "en la noción de programa cultural" a los efectos de la ley de financiación de la Corporación.

Según RTVE, Competencia ha analizado el programa reclamado por Uteca, que se emitió el 10 de febrero de 2025, en el que "se habló de los capibaras, del walking football o del síndrome de Angelman reconocido como una enfermedad rara" y se entrevistó al actor Salva Reina y a la selección española de rugby. Tras ese análisis, Competencia ha constatado que el programa "reserva un destacado espacio y da visibilidad con ello a personas anónimas que presentan proyectos o actividades que son, de este modo, conocidos por el gran público".

También ha podido comprobar que realiza entrevistas a personajes de actualidad de distintos ámbitos culturales y que informa de disciplinas que pueden suscitar "menor interés informativo, como pueden ser los deportes minoritarios o las enfermedades raras". "Con un formato imprevisible y desenfadado, el programa cuenta con contenidos culturales que permiten acercar la cultura al público y contribuir a la formación y apreciación cultural del espectador, a la difusión cultural y a la promoción del patrimonio cultural", insiste la CNMC.

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Además, sobre la alegación de Uteca de que el spot emitido en ese día no estaba asociado al patrocinio, Competencia resuelve que, con la información que le ha remitido RTVE, ha podido comprobar que "existe una vinculación directa entre las caretas de patrocinio y el spot publicitario del patrocinador al existir una contratación conjunta de ambas comunicaciones". Por ello, dice, no existe "ningún elemento indiciario de incumplimiento" de la citada ley.