'Ulises 31' vuelve a vagar por la galaxia 45 años después

Para toda una generación los domingos por la tarde, después del telediario y antes de la película, era una cita con los dibujos animados en la 1 de TVE, una de las dos cadenas televisivas que existían. Era ese momento, en el que los adultos empezaban su siesta, cuando se te abría una ventana, a partir de una pantalla, a un mundo de aventuras lejanas y exóticas. Entonces no lo sabíamos pero la mayoría de ellas provenían de Japón, como Mazinger Z o Comando G, y contrastaban con otras menos bulliciosas como Heidi o Marco.

Una de estas series, Ulises 31 aterrizó, nunca mejor dicho pues iba de aventuras espaciales, en la España postmundial. En concreto, empezó su emisión el 10 de octubre de 1982 y, 26 capítulos después, finalizó el 3 de abril de 1983. Desde entonces se ha repuesto alguna vez por la tele pública, incluso por cadenas autonómicas en sus inicios, y han salido ediciones en vídeo o DVD para coleccionistas y nostálgicos. Tuvo Ulises 31 tanto éxito que llegó a patrocinar una marca de pastelitos, con sus imágenes se hicieron todo tipo de productos, desde camisetas a toallas pasando por pelotas, sus aventuras se plasmaron en cómics y hasta había calcomanías para decorar tu cuerpo, una costumbre de los 80 que luego derivó en tatuajes más permanentes.

Ulises 31 marcó a toda una generación pero no únicamente en España. Esta serie animada es una coproducción de Tokyo Movie Shinsha (Japón) y DIC Entertainment (Francia) de 1981 que adaptaba en 26 capítulos, de media hora de duración cada uno, la Odisea de Homero pero en el siglo XXXI. Ulises seguía siendo el protagonista así como su castigo a vagar sin rumbo por desafiar a los dioses, pero esta vez lo acompañaba su hijo Telémaco, Thais, una niña de color azul y poderes telepáticos, y Nonó, un robot pequeño y rojo que daba el contrapunto humorístico a esta serie infantil.

Su nombre original es 'Ulysse 31' y 45 años después la cadena de pago Mangas, especializada en anime, vuelve a emitir una versión restaurada en alta definición de la serie a partir de este domingo, además de preparar una edición en Blu-ray para coleccionistas dentro del sello AB Vidéo, tal y como explicó a France Press la multinacional audiovisual Mediawan Rights.

Odisea en el espacio

Hasta ahora, solo estaban disponibles antiguas versiones en DVD de la serie, a menudo de segunda mano y a precios elevados. La más reciente data de 2011. 'Ulysse 31' se emitió por primera vez en la televisión francesa a finales de 1981 en FR3. Sus creadores fueron Nina Wolmark y Jean Chalopin, quien después ayudaría a desarrollar otra serie mítica de la época: Inspector Gadget. También se encargaron de los guiones junto a Yoshitake Suzuki

En España llegó a finales de 1982 se convirtió en un fenómeno para el público infantil. Su pegadiza canción todavía suena en la cabeza de millones de personas que eran niños hace 45 años y que disfrutaron con las aventuras de Ulises y sus compañeros por un cuadrante del espacio denominado Olimpo en busca del reino de Hades. El objetivo, como en la Odisea original, era volver a casa, en este caso la Tierra, así como recuperar a los tripulantes de la nave que estaban en hibernación castigados por los dioses por el desafío de Ulises al derrotar al Cíclope para salvar a su hijo y otros niños.

Durante este trayecto se enfrentaron a criaturas mitológicas adaptadas a la galaxia así como el Minotauro, Eólo y sus vientos, Sísifo, Circe o Calipso. Curiosamente, la cronología de emisión de los capítulos en España fue muy diferente que en Francia o en otros países, aunque al tratarse de episodios autoconclusivos la trama principal se podía seguir perfectamente y disfrutabas de aventuras en el espacio al mismo tiempo que te formabas en mitología griega clásica, aunque sin ser consciente en ese momento. En la edición de DVD española también hay algunos cambios en los nombres de los personajes y Thais pasó a llamarse Yumi.

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La edición restaurada recupera uno de los iconos de la nostalgia compartida de millones de personas que sin duda al leer estas líneas estarán reproduciendo en sus mentes partes del estribillo como: "Uliiiises, Mostrando la paz y la verdad, Uliiiises, Ni los dioses te podrán reinar, Uliiiises, De Universos y galaxias vas luchando hasta la tierra llegar" o el más socorrido "Yo soy Nonó pequeño robot, tu amigo fiel" que tuvo miles de interpretaciones con marcas de pañales de la época.