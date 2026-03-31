Sonsoles y la eutanasia de Noelia

Doy por hecho que ustedes conocen de sobra el final de Noelia Castillo Ramos, la joven barcelonesa de 25 años que decidió por voluntad propia acogerse a la eutanasia el pasado jueves mientras sus últimos días fueron retransmitidos por el programa 'Y ahora, Sonsoles', de Antena 3.

A ver. Este es un debate complicado, denso y extraordinariamente ético y moral para dejarlo en un asunto sujeto tan sólo al ámbito televisivo. No hablaré de la decisión de la chica, de la opinión de sus padres, de la resolución del tribunal, etc. ¿Quién soy yo para opinar de la decisión de una vida que pertenece a Noelia?

Y como acostumbro hacer en estas páginas me referiré tan sólo al tratamiento que hizo el programa de Sonsoles Ónega a la forma de gestionar y de comunicar una noticia que se acabó convirtiendo en una cuenta atrás, desde que la muchacha la quiso explicar hasta que el pasado jueves decidió, con la ley en la mano, quitarse de medio. Y a mí no me gustó ni la forma ni el tratamiento.

Pese a que fueron Noelia y su entorno más cercano quienes quisieron dar visibilidad al caso a través del programa, fue Sonsoles quien advirtió que “tenemos autorización de la familia a emitir cualquier imagen, interacción o testimonio en donde aparecen, porque además Noelia ha elegido esta cadena para explicarse”. Además, añadió: “Es importante que insista y remarque eso. No solo estamos autorizados, sino que además está pedido expresamente por Noelia", subrayó la presentadora, avanzándose a las críticas.

Y lanzo una pregunta: ¿Si a usted le ofrecieran entrevistar a una persona que pone fecha de caducidad a su vida, lo haría? Pues a mí, ni personal ni profesionalmente, no me gustaría estar en esta tesitura de tener que decidir si debo hacer una entrevista a una persona que está cerca de su final, porque seguro que te queda mal cuerpo por mucho tiempo.

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Sonsoles dijo que sí, ella aceptó y está recibiendo un retorno ingrato. Pero insisto: ella aceptó. En estos programas hemos visto que se insertaba el rótulo (chyron) que rezaba 'Última hora', o la madre llegando al hospital para pasar la última noche con su hija…. ¿Todo para qué? Para obtener el martes un 9,2% de cuota de pantalla; el miércoles, un 10,8%; el jueves, un 11,6%; y el viernes, cuando Noelia ya no estaba, un 10%. Todo por un 'share'. Y al final, se acaba el programa. Y se acaba una vida.