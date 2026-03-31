Las 10 series que no te puedes perder este abril

Si marzo ya venía cargado de estrenos potentes de series en las plataformas de 'streaming', abril sigue la misma línea. Hay finales de títulos con tirón, como 'The Boys' y 'Hacks'; nuevas temporadas de ficciones de éxito como 'Euphoria', 'Bronca' y 'Malcolm in the middle', y novedades como 'Half Man', 'Los testamentos', 'Margo tiene problemas de dinero', 'La casa de los espíritus', 'Esto no es un misterioso asesinato' y 'La maldición de Widow's Bay'. La producción española es también muy variada: desde lo nuevo de 'Machos alfa', 'Punto Nemo' y 'Clanes' a 'Cochinas', 'La Nena' y 'Yo siempre a veces'.

CLANES Día 3. Netflix. Temporada 2 A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Daniel (Tamar Novas) y Ana (Clara Lago) volverán a verse envueltos en temas relacionados con el narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras él acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, la abogada deberá volver a Cambados y trabajar con el clan enemigo de los Padín. La gran incorporación de los nuevos episodios es Luis Zahera.

THE BOYS Día 8. Prime Video. Temporada 5 (última) Prime Video pone punto y final a la gamberra serie que adapta el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson. En un mundo dominado por Patriota, completamente sujeto a sus caprichos erráticos y ególatras, Hughie, Leche Materna y Frenchie están encarcelados en un campo de libertad. Annie lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los Supers y Carnicero pretende usar un virus para acabar con ellos.

LOS TESTAMENTOS Día 8. Disney+ Después de seis temporadas de la desasosegante 'El cuento de la criada', Bruce Miller continúa la historia con otra distopía, basada también en una novela de Margaret Atwood. Narra el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead. Lo hace a través de dos chicas: Agnes, obediente y piadosa, y Daisy, una recién llegada procedente de fuera de las fronteras del país.

HACKS Día 10. HBO Max. Temporada 5 (última) La historia de la insólita (y a veces tensa) relación profesional entre una veterana cómica (Jean Smart) y su joven guionista (Hannah Einbinder) llega a su fin. Tras la publicación de noticias erróneas y poco halagüeñas que anunciaban el fallecimiento de la estrella de los escenarios, y tras las tiranteces de la anterior temporada, Deborah y Ava regresan a Las Vegas más decididas que nunca a asegurar el legado de la primera como comediante.

EUPHORIA Día 13. HBO Max. Temporada 3 Nada menos que cuatro años ha tardado Sam Levinson en estrenar una tercera temporada de su serie sobre adolescentes marcados por los excesos. Repiten actores como Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane (en uno de sus últimos trabajos antes de su muerte), Jacob Elordi y Sydney Sweeney, aunque lo más esperado sea la participación de Rosalía, así como Sharon Stone. En los nuevos episodios, Rue quiere llevar una vida más calmada, pero su pasado la persigue.

BRONCA Día 16. Netflix. Temporada 2 Después de convertirse en una de las series de la temporada en 2023 (ganó ocho Emmy), la ficción creada por Lee Sung Jin llega con una nueva historia y actores, pero con un elemento en común: una pelea como telón de fondo. Ahora, la protagonizan el director general de un elitista club de campo y su esposa (Oscar Isaac y Carey Mulligan), con dos de sus empleados como testigos, que acaban de comprometerse (Charles Melton y Cailey Spaeny). Ambas parejas compiten por ganarse la aprobación de la multimillonaria propietaria del centro (Youn Yuh-jung), que lidia con su propio escándalo.

YO SIEMPRE A VECES Día 23. Movistar Plus+ Los Javis producen esta comedia dramática que pone el foco en las dificultades que tienen que sortear las jóvenes de hoy en día para ser madres. Sobre todo, los problemas económicos y la falta de estabilidad laboral. Creada por Marta Bassols y Marta Loza, se inspira libremente en la experiencia sobre la maternidad de la primera y tiene a Ana Boga y David Menéndez como protagonistas.

Ana Boga a la sèrie ‘Yo siempre a veces’. | MOVISTAR + / Movistar Plus+

COCHINAS Día 24. Prime Video Comedia sobre una madre de familia que se libera de prejuicios para sacar adelante a sus hijos cuando su marido se queda en coma. Valladolid, 1998. Asfixiada por las deudas de su videoclub, Nines (Malena Alterio) ve la oportunidad de reflotar el negocio especilizándose en el único género que les da dinero: el cine porno. Contará con la ayuda de su deslenguada dependienta (Celia Morán) y de su tímido amigo (Álvaro Mel).

HALF MAN Día 24. HBO Max Richard Gadd, que sorprendió con 'Mi reno de peluche', propone una nueva historia marcada por traumas del pasado. Captura 30 años de la vida de dos jóvenes (el propio Gadd y Jamie Bell, el niño de 'Billy Elliot) que se consideran hermanos, aunque no tengan un vínculo de sangre. La boda de uno de ellos provoca una explosión de violencia.

Jamie Bell y Richard Gadd, en 'Half Man' / HBO

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS Día 29. Prime Video Adaptación de la famosa novela de Isabel Allende, producida por la propia escritora y por Eva Longoria. Se trata de una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrado en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Sudamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia. Participan los españoles Nicole Wallace y Eduard Fernández.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

DEAR KILLER NANNIES: CRIADO POR SICARIOS. Día 1. Disney+

LYNLEY. Día 1. Movistar Plus+. Dos detectives sin nada en común se ven obligados a trabajar juntos en una comisaría provincial inglesa.

GOMORRAH. THE ORIGINS. Día 1. SkyShowtime. Los orígenes de Pietro Savastano y cómo aprendió a ser criminal.

EL AGENTE DIVINO. Día 2. Netflix. Un médium espiritual se ve obligado a servir al Tercer Príncipe de la Corona para expiar un error de la infancia enfrentándose a sucesos sobrenaturales en el mundo humano.

BESOS, KITTY. Día 2. Netflix. Temporada 3

LOS PECADOS DE KUJO. Día 2. Netflix. Adaptación del manga homónimo.

UNDER SALT MARSH. Día 2. SkyShowtime. Una detective reconvertida en maestra descubre el cuerpo de un alumno de ocho años. Deberá reconciliarse con su antiguo compañero en la policía para resolver el caso.

VICIOS OCULTOS. Día 3. Apple TV. Temporada 2. La llegada de un nuevo vecino amenaza con revelar los secretos de Andrew Cooper (Jon Hamm), el ladrón del barrio.

PERROS DE CAZA. Día 3. Netflix. Temporada 2

MAR DE FONDO. Día 3. Netflix. Temporada 3

STAR WARS: MAUL, SEÑOR DE LAS SOMBRAS. Día 6. Disney+. Animación.

ESTO NO ES UN MISTERIOSO ASESINATO. Día 7. Filmin. 'Cozy crime' belga que pone a famosos artistas surrealistas (Dalí, Man Ray, René Magritte...) a investigar un asesinato. Todos ellos son invitados por un excéntrico millonario a participar en una exposición colectiva en una solitaria mansión en el campo. Pero tras una noche marcada por el exceso, aparece un cadáver. El catalán Iñaki Mur ('Merlí') da vida al genio de Figueres.

CIA. Día 7. Star Channel

ERRORES ÉPICOS. Día 9. Netflix. Dan Levy, cocreador y protagonista de la premiada 'Schitt’s Creek', vuelve con una comedia centrada en dos hermanos muy incompetentes que, tras una serie de malas decisiones, son chantajeados para colaborar con un gánster.

BANDI. Día 9. Netflix. Tras la muerte de su madre, 11 hermanos de entre siete y 23 años hacen lo que pueden para seguir unidos frente a la adversidad. Para algunos, la única salida es el narcotráfico.

MALCOLM: DE MAL EN PEOR. Día 10. Disney+. Secuela de la famosa comedia, que vuelve a reunir a los actores Bryan Cranston, Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield y Emy Coligado. Después de mantenerse a sí mismo y a su hija alejados de su familia durante más de una década, Malcolm se ve obligado a volver a su órbita cuando Hal y Lois exigen su presencia en la fiesta de su 40 cumpleaños.

RABO DE PEIXE. Día 10. Netflix. Temporada 3

LA NENA. Día 12. Atresplayer y Disney+. Temporada 3. Tercera parte del fenómeno literario creado por el trío Carmen Mola, después de 'La novia gitana' y 'La red púrpura', a cargo de Paco Cabezas ('Miércoles', 'Penny Dreadful'). Vuelve la BAC y todo su equipo, pero esta vez muy fragmentado y con heridas incurables dentro de la Brigada. Elena Blanco (Nerea Barros) tomará cierta distancia con su trabajo mientras continúa su duelo. Por su parte, Chesca (Lucía Martín Abello) buscará venganza tras todo lo sucedido después de desenmascarar a La Red Púrpura.

THE AUDACITY. Día 13. AMC+. En un mundo de multimillonarios desencantados, laboratorios de IA y adolescentes desilusionados que son optimizados en escuelas privadas de élite, un audaz director ejecutivo especializado en minería de datos (Billy Magnussen) lucha por convertir el conocimiento y la influencia en beneficio y poder.

MALEANTES. Día 14. Netflix. Temporada 2

EL ÚLTIMO REFUGIO. Día 14. Sundance TV. Una ejecutiva testifica contra una poderosa red criminal en Melbourne y se ve obligada a esconderse bajo una nueva identidad en un remoto pueblo en la costa de Tasmania.

TODAS LAS CRIATURAS GRANDES Y PEQUEÑAS. Día 14. Movistar Plus+. Temporada 6

MARGO TIENE PROBLEMAS DE DINERO. Día 15. Apple TV. El veterano David E. Kelley ('Big Little Lies', 'Ally McBeal') produce esta tragicomedia sobre las dificultades de una joven madre para salir adelante. Se trata de la Margo del título (Elle Fanning), una chica que tiene que enterrar sus planes universitarios para criar a su bebé. Desesperada por conseguir dinero, comienza a trabajar en una página al estilo OnlyFans, para sorpresa de sus padres (Michelle Pfeiffer y Nick Offerman).

LA LEY DE LIDIA POET. Día 15. Netflix. Temporada 3 (última)

PUNTO NEMO. Día 17. Prime Video. Temporada 2. Tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes se enfrentan a una realidad brutal en una isla hostil: escasez de recursos, experimentos soviéticos, criaturas híbridas y un virus alienígena que amenaza con expandirse globalmente.

ABSOLUTE VALUE OF ROMANCE. Día 17. Prime Video

MACHOS ALFA. Día 17. Netflix. Temporada 5. Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Mientas, Luz, Daniela y Esther se embarcan en un retiro de recuperación de la feminidad.

KEVIN. Día 20. Amazon Prime Video. Animación.

AMENAZA DE TORMENTA. Día 21. Filmin. Después de la Primera Guerra Mundial, las divisiones políticas se profundizan en un pueblo de la Alta Baviera. Julius Kraus, un zapatero solitario, se ve atrapado entre los bandos cuando se revela su identidad judía.

LISBON NOIR. Día 22. Amazon Prime Video

HISTORIAL DELICTIVO. Día 22. Apple TV. Temporada 2. Cuando un joven es asesinado a puñaladas en un mitin político, los policías rivales June Lenker y Daniel Hegarty se ven forzados a formar una alianza incómoda.

EL HOMENAJE. Día 23. SkyShowtime. Adolfo Novak (el último trabajo de Eusebio Poncela), patriarca de una poderosa familia, reúne a sus allegados para celebrar su 80º cumpleaños. La velada acabará de una forma explosiva.

STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85. Día 23. Netflix. En invierno de 1985, la nieve cubre toda la ciudad y por fin se disipa el terror del Mundo del Revés. Pero algo horrible se despierta bajo el hielo.

MISMATCH. Día 23. Cosmo. Temporada 4

UNA NUEVA JUGADA. Día 23. Netflix. Temporada 2. Isla Gordon (Kate Hudson) ha dejado de ser la candidata sorpresa para dirigir a Los Angeles Waves. Pero su hermano está maniobrando discretamente para recuperar su puesto.

BANDIDOS DE HOY. Día 24. Prime Video. Temporada 2

SI LOS DESEOS MATARAN... Día 24. Netflix. Un grupo de estudiantes de instituto se encuentran destinados a morir, malditos por una misteriosa aplicación que concede deseos llamada Girigo.

TE IRÁS AL INFIERNO. Día 27. Netflix. La vida, desde mediados del siglo XX hasta principios del XXI, de una famosa vidente japonesa.

KABUL. Día 28. Movistar Plus+. Kabul, agosto de 2021. Cuando los talibanes entran en la ciudad antes de que Occidente complete su retirada, el orden se desmorona y la capital se convierte en una trampa.

LA MALDICIÓN DE WIDOW'S BAY. Día 29. Apple TV. El alcalde de un pintoresco pueblo isleño a 40 millas de la costa de Nueva Inglaterra (Matthew Rhys) está desesperado por revivir su degradada comunidad.

EL FUEGO DE LA VENGANZA. Día 30. Netflix. Un antiguo mercenario de las Fuerzas Especiales de EEUU vive atormentado por un severo trastorno de estrés postraumático.

Y ENTONCES, HUYES. Día 30. HBO Max. Cuando la visita de Tara, de 18 años, a su padre, con el que no se habla, la deja con un cadáver entre manos, ella y sus mejores amigas huyen por toda Europa en busca de la madre de la chica, de la que hace tiempo que no sabe nada.