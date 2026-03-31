Una familia con 12 hijos revela la cifra que paga al año en el supermercado: "Hemos doblado los gastos"

El conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasan la mayoría de materias primas.

Esto se traduce en que productos como el petróleo o el fertilizante nitrogenado urea, por poner solo dos ejemplos, hayan incrementado su precio de forma muy notable.

Como ya ha asegurado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), "la subida de los precios de la energía y materias primas se puede trasladar a otros precios de la cesta de la compra y anclar las expectativas de inflación”.

Es por eso que las familias ya han empezado a notar que sus bolsillos les aprietan más. Aunque el precio de la luz y de los aceites ha caído, esto no ha evitado que los alimentos de supermercado se hayan encarecido.

Los huevos suben de precio

El Índice de Precios de Consumo (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que uno de los alimentos más afectados por esta crisis son los huevos. Estos han incrementado el precio hasta el 30,1% respecto a febrero de 2025.

Este alimento no es el único que ha causado estragos en la economía de las familias españolas. Las hortalizas han subido un 15,2%, seguidas por la carne de vacuno, que ha aumentado un 15%.

Con esta alza de precios empiezan a surgir problemas reales en la economía de los hogares de España.

12 hijos y otro en camino

Al programa de Antena 3 'Espejo público' han acudido a explicar su caso Raquel y Francisco, padres de 12 hijos que están esperando al decimotercero. Es decir, en esa casa pronto habrá que alimentar a 15 bocas en total.

La realidad es que, ahora, un hogar de cuatro miembros gasta una media de 525,4 euros mensuales para llenar la cesta de la compra. Pero en una familia tan numerosa como la de Raquel y Francisco, la cantidad que se debe invertir en la despensa es, evidentemente, mucho mayor.

Los dos miembros de la pareja trabajan en un negocio familiar que les permite vivir sin problemas económicos significativos. Los padres siempre han previsto que su economía se vería afectada por “imprevistos, como cosas que se rompen” y, para ellos, la subida de precios “es uno más”.

No recortan gastos, pero tampoco derrochan

Raquel y Francisco no han cambiado ningún hábito a la hora de gastar, a pesar de que sí que han notado esta inflación en el coste de vida. Sin embargo, aseguran que han "doblado los gastos en el supermercado de hace 5 años”.

Otra cosa que tampoco les preocupa es el tener más hijos, ya que, de momento, se lo pueden permitir. Con su decimotercer hijo en camino, la familia calcula que, de media anual, gastan unos 40.000 euros sin hacer nada especial, "sin tirar cohetes".

También es cierto que sus hijos “ven la realidad de los adultos” y también recortan sus caprichos, así que no van a tantas fiestas de cumpleaños ni compran mucha ropa para “ir a la moda”.

Medidas contra las subidas

La subida de precios está afectando claramente a las familias españolas, sean o no numerosas. Es por eso por lo que es importante estar pendiente del paquete de medidas que anunció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

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Las medidas, que se han aprobado este viernes, están destinadas a rebajar el precio de la factura de la luz, además de productos como los carburantes. Este plan no incluye, en principio, reducir el coste de los productos de los supermercados, una medida que sí se aplicó durante la crisis inflacionaria de la Guerra de Ucrania.