Andrés Pajares, emocionado, recuerda a Fernando Esteso en una misa en su memoria en Madrid

La muerte de Fernando Esteso, ocurrida el pasado 1 de febrero en Valencia a causa de una insuficiencia respiratoria, dejó un profundo vacío en el mundo del humor y del cine español. Su desaparición conmocionó especialmente a quienes compartieron con él escenario, rodajes y amistad durante décadas, como Andrés Pajares, que ha querido rendirle homenaje asistiendo a una misa en su memoria en Madrid, ofrecida por la Congregación Virgen de la Novena, patrona de las artes escénicas.

Acompañado por su mujer, Juana Gil, Pajares acudió a esta ceremonia religiosa en recuerdo de su gran amigo, en la que se dieron cita diferentes nombres vinculados al teatro y al cine, entre ellos Pepe Carabias. Durante el oficio se vivieron momentos de gran emoción y recuerdo hacia la figura de Esteso, cuyo legado en la comedia española sigue muy presente tanto entre sus compañeros como entre el público.

A la salida de la misa, el actor se fundió en un sentido abrazo con el hijo de Manolo Zarzo, un gesto cargado de cariño y complicidad que reflejaba el clima de despedida y afecto entre los asistentes. Mientras tanto, Juana observaba la escena con una sonrisa, caminando con la ayuda de un par de muletas que evidencian sus problemas de movilidad, sin perder en ningún momento la cercanía y el apoyo hacia su marido.

Recuerdo a su amigo

Andrés Pajares, con dificultades de movilidad y visiblemente afectado, recordó muy emocionado a Fernando Esteso ante los medios presentes. "Había hablado con él una semana antes. No lo imaginaba", confesó, todavía impactado por la pérdida de su amigo.

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Con la voz entrecortada y el peso de los años compartidos, el intérprete quiso rendir su particular homenaje en esta misa de recuerdo, donde la nostalgia, el compañerismo y el reconocimiento a toda una vida dedicada al humor fueron los grandes protagonistas.