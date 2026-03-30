La entrevista a Ylenia en Telecinco

Han entrevistado a una tal Ylenia Padilla en uno de los programas estrella de Telecinco. El programa se llama 'De viernes'. Calla, no sea que el título del programa coincida con su día de emisión. Me hubiera encantado estar presente en el parto de la creación del título del programa. Pero, antes de seguir, les quiero contar más o menos cómo funcionan estas cosas.

Lo normal es que sea una productora de contenidos quien realiza la propuesta de un programa a una cadena. "Oye, mira, tengo una sugerencia de un programa de televisión, a ver si te interesa. El programa versa sobre la prensa del corazón (interesante novedad) y el título provisional en principio sería 'Corazones rotos'". Si la idea fuera mía, en Catalunya lo llamaría 'Pollastres a l’ast'. Bueno, la propuesta sería 'Corazones rotos' y el título, que a menudo es lo menos importante, se discutiría en la última reunión. Vale.

Puede suceder al revés: que sea un canal de televisión quien se dirija a una productora, por el hecho de que haya buena relación profesional, y le pida un programa de características similares. "Oye, que estamos pensando en ofrecer un programa dentro del universo corazón y, como trabajáis bien, no sé... a ver si se os ocurre algo y lo hablamos". ¿Puede pasar? Sí.

Existe una tercera opción que consiste en lo siguiente. Es parecida a la anterior, pero con un pequeño giro. Es de nuevo la cadena quien se dirige a una productora amiga: "Pepe, te paso por mail el PDF de un programa sobre prensa del corazón que me han ofrecido. Dale una vuelta y a ver si en tres meses lo arrancamos, ¿vale?".

Hay una cuarta posibilidad en la que, desde un propio programa, alguien propone una variación del mismo y se le niega. Y, al poco tiempo, esa idea está en antena, con otro presentador. En fin...

Quienes conocemos los entresijos de la televisión sabemos que estas cosas pasan, porque la industria de la televisión es un reflejo de la vida. Y la vida es muy bonita, pero, cuando no estás en la pomada, también a veces es muy cruel.

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Total, que estoy acabando el artículo y todavía no me he referido a lo que dijo Ylenia Padilla en 'De viernes'. Para poner en contexto, ella fue una concursante del 'reality' 'Gandía Shore', que se emitió en 2012. Ahora es evidente que ya le ponen cara... Pero, ahora que lo pienso, lo que dijo Ylenia no fue nada trascendente. Perdón.