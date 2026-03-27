El mitin de Belén

Cierro la semana televisiva con tres apuntes que me han llamado la atención. El primero, lo dirijo con la sensación, o más bien certeza, que Belén Esteban tiene una especie de BonoBus en la televisión pública. No pasa nada. Tiene buena relación con las altas esferas y por tanto así se explica que la viéramos el lunes en 'La revuelta' de David Broncano promocionando el 'Top Chef' del miércoles, en donde ella también apareció.

Pero el mensaje que verdaderamente le interesaba promocionar tardó diez segundos en anunciarlo: “Mira, Broncano. A partir de septiembre estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato”. Desde luego era un ofrecimiento que se podía gestionar desde la elegancia y la privacidad en un despacho, pero Belén no se cortó un pelo en postularse públicamente.

Todo ello tiene una explicación denominada el mal del famoso, que tiene diferentes aristas, y que explica que cualquier 'celebrity', lo sea o se lo apropie, aprovecha cualquier circunstancia para buscar un reconocimiento en forma de aplauso fácil cuando está frente al público. Se trata de acabar una frase con un tono de una proclama de un mitin barato. Y la Esteban no desaprovechó la ocasión para realizar un alegato a favor de los autónomos.

“A los autónomos hay que apoyarlos”, le dijo a Broncano. Como comprobó que el público no reaccionaba, repitió la frase con mayor énfasis: “¡A los autónomos hay que apoyarlos!”. Entonces sí. El publico irrumpió en aplausos… a los que ella se sumó. No existe un garrulismo tan profundo como el de pronunciar una frase y aplaudirse a sí mismo. Compruébenlo en casa haciendo lo propio mientras se miran al espejo y verificarán ese ridículo.

Ella pensó que le estaba quedando un miting maravilloso, pero quiso aprovechar el 'momentum', de manera que se quejó de la inestabilidad del gremio. “¡¡Es que si yo dejo de trabajar, no tengo paro!!”. ¡Vaya, nos ha jodido la madre superiora; ¡pues como todo mundo, Belén! Igual que más de tres millones y cuatrocientos mil autónomos que hay en el país y que cada mes pagan sus cuotas.

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Fue un maravilloso mitin… si no fuera porque la semana pasada se dejó querer por su antigua casa, Telecinco: “Yo soy más de ‘De viernes’ que de ‘El desafío’". O sea, que al final la cabra tira al monte.