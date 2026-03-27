El especial de aniversario de 'Hannah Montana' alcanza los 6,3 millones de visualizaciones

El especial documental por el 20 aniversario de 'Hannah Montana' ha alcanzado los 6,3 millones de reproducciones tras su estreno el pasado martes en Disney+, consolidándose como uno de los lanzamientos más exitosos del catálogo del gigante del entretenimiento.

"La celebración del aniversario también provocó un aumento de casi el 1.000 % en las visualizaciones del catálogo de Hannah Montana la semana pasada", informó la compañía en un comunicado.

Debido a la longevidad de la serie, "los seguidores han visto más de quinientos millones de horas en Disney+ en todo el mundo hasta la fecha", añadió The Walt Disney Company.

El vigésimo aniversario de una de las series más populares de la franquicia, que forma parte de la cultura pop, ha tenido impacto también en productos y contenidos asociados, como una bebida promocional de Starbucks o el alquiler de la casa donde se rodó la serie a través de Airbnb.

Aunque en la producción original de Disney Channel solo se utilizó la fachada de esta propiedad en Malibú, California, para las tomas exteriores, Airbnb ha transformado el interior para que los huéspedes se sientan dentro del set de rodaje, con detalles como el futurista armario de Hannah Montana, paredes decoradas con discos de oro, guitarras y fotografías de la serie, así como puertas con la inscripción 'HM'.

Impacto comercial

"Las colaboraciones fueron de otro nivel y dieron lugar a que más de 250 marcas, y siguen sumando, se unieran a la diversión de forma orgánica", indicó Disney.

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En este especial de una hora, la estrella Miley Cyrus recorre los archivos de la factoría Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart. El set original se transforma en una sala íntima donde, junto a la comunicadora Alex Cooper, repasa los hitos de una serie que marcó a toda una generación.