Disney+ se alía con RTVE y emitirá programas y series de la cadena pública

Disney+ y RTVE han alcanzado un acuerdo estratégico que permitirá tener una selección de los programas más exitosos del ente público en la plataforma estadounidense, a partir del 31 de marzo. Esta colaboración amplía la oferta de entretenimiento disponible para los clientes de Disney+, al tiempo que proporciona a RTVE una nueva ventana de distribución que amplía el alcance de su contenido y conecta con nuevos públicos en toda España.

Como parte de esta iniciativa, Disney+ incorporará contenido de RTVE a su catálogo, comenzando el 31 de marzo con 'Masterchef'. Disney+ estrenará los 13 episodios de la decimocuarta temporada del famoso concurso culinario y los 12 episodios de la temporada 11 de 'MasterChef Celebrity', que estarán disponibles en Disney+ después de su emisión en La 1.

'Rojo sobre blanco'

La colaboración entre Disney+ y RTVE, que sigue los mismos pasos que la que hizo la plataforma con Atresmedia, también se extiende al contenido de ficción, con la nueva serie policiaca 'Rojo sobre blanco'. Producida por Good Mood (Mediawan) y protagonizada por Hugo Silva y María Hervás, se estrenará próximamente en TVE antes de incorporarse en Disney+. Otros títulos se anunciarán en una fecha posterior.

RTVE se une al grupo de cadenas en abierto con los que Disney+ trabaja estrechamente en toda Europa, desde Atresmedia en España hasta ITVX en el Reino Unido, ARD y ZDF en Alemania, y SIC en Portugal, subrayando un compromiso compartido de promover y apoyar la narrativa nacional.

Karl Homes, General Manager de Disney + EMEA, ha señalado: "RTVE es una cadena muy querida por la audiencia en España, con un rico patrimonio de décadas de programas increíbles. A través de este acuerdo, nos complace poder llevar algunos de los formatos más populares y reconocidos de la televisión española a los clientes de Disney+".

Mayor visibilidad

Y continúa: "La incorporación de estos programas en Disney+ fortalece nuestra ambición de enriquecer el servicio, al tiempo que damos mayor visibilidad al extraordinario talento creativo en toda España. Esta colaboración refleja nuestro compromiso de trabajar estrechamente con los mejores emisores de televisión en abierto de Europa, llevando sus historias locales de alta calidad a audiencias jóvenes y nuevas. Estamos deseando comenzar este viaje con RTVE y confiamos en que conducirá a muchos más proyectos juntos", concluye.