La 2 celebra el Día Mundial del Teatro reviviendo la Guerra Civil con Guillermo Toledo

Con motivo del Día Mundial del Teatro, La 2 emite este sábado 28 de marzo (22.30 horas) la obra '1936'. La versión televisiva del espectáculo teatral dirigido por Andrés Lima narra el acontecimiento más traumático de la historia contemporánea española y recrea episodios clave, desde el golpe de Estado de 1936 hasta el final de la contienda bélica en 1939.

La pieza obtuvo seis premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas y cinco premios de la Revista Godot en 2025. Además, es candidata a tres premios Max en 2026. El guion está escrito por Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga.

Morris, Juan Vinuesa y Guillermo Toledo

El reparto lo encabezan Antonio Durán 'Morris', Mamen Camacho, Natalia Hernández, María Morales, Francisco Ochoa, Cristina Arias, Guillermo Toledo y Juan Vinuesa.

En palabras de su director, Andrés Lima, “la mirada teatral de este montaje no se basa en la dicotomía de los vencedores y los vencidos, de los amigos y enemigos”, sino que busca una nueva perspectiva.

Ponerse en el lugar del otro

“Queremos que el espectador reflexione, que nuestros adolescentes y jóvenes comprendan, y que todos podamos ponernos en el lugar del otro", añade sobre este montaje adaptado para televisión por RTVE, en colaboración con Check In producciones, Centro Dramático Nacional y El Terrat, con el apoyo de Comisionado de España en libertad 50 años.

Noticias relacionadas

"Vamos a intentar pintar un paisaje lo suficientemente elocuente que sirva para recordar e imaginar, para hacernos preguntas que nos lleven a comprender mejor, a descubrir dónde están las heridas”, concluye el director.