Lo que parecía que no iba a llegar nunca; cuando muchos entendíamos que acciones como esta eran de plataformas como Netflix, HBO, Dazn, etc… va Movistar y se lanza a la piscina ofreciendo una iniciativa a un precio de cero euros a través de su aplicación. ¿Cero euros? ¿Con lo que por estos lares nos gusta todo lo que sea gratuito? Ummm… realmente tentador.

Para que me aclare, porque uno ya tiene una edad, y compruebe que lo he entendido bien. Por tanto, aquí va una pregunta que no es corta, como si la realizara un grupo político en el Congreso: ¿Me están diciendo que podemos ver algunos contenidos en abierto de esta plataforma, a precio cero, tan sólo registrándose y sin necesidad de solicitar al usuario el número de una tarjeta de crédito como ya hacen TVE Play o el 3Cat, sin obligatoriedad de adquirir un router (y por tanto evitar gastos mensuales) para poder verlos en un espacio publico con wifi como en una biblioteca, o por medio de los datos del teléfono móvil? Bueno, pues esto pinta bien porque creo entender que la respuesta es afirmativa. Perfecto.

En un comunicado oficial la compañía ha comunicado este plan gratuito que permitirá la visión de algunos contenidos de forma gratuita. Y algunos contenidos son… pues eso: algunos contenidos. No se vayan a creer ustedes que descargándose la aplicación podrán ver el clásico Barça-Madrid del 10 de mayo. Pero la propuesta incluye espacios informativos, previas y post de encuentros de la Champions (lógicamente están excluidos los 90 minutos del partido), programas como 'Ilustres ignorantes' o 'El consultorio de Berto', o algunos episodios de 'Crims', de Carles Porta. Es decir, que ni tan mal. Ojalá Mediaset y Atresmedia imiten esta propuesta.

Creo que se trata de una maniobra interesante, tentadora y atrevida que viene de la mano del CEO de Movistar Plus+, Daniel Domenjó, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente y que reúne en su currículum una larga trayectoria de programas porque hace cuatro días (igual son ocho) aparecía en las pantallas dando la cara. La estrategia es muy clara: ampliar audiencias y facilitar el acceso universal a sus contenidos. Un buen propósito para que sea un primer paso y acariciar a futuros abonados.

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Quizá ustedes se pregunten cuándo se pone en marcha este plan. Pues hoy jueves. Feliz día.