'Por cien millones', la serie que recuerda desde la comedia el esperpéntico secuestro de Quini

El año 1981, para los españoles, estuvo marcado por el golpe de Estado del 23F. Pero solo unos días después, otro suceso mantuvo también en vilo a la ciudadanía: el secuestro de Enrique Castro, 'Quini'. El delantero centro del FC Barcelona desapareció el 1 de marzo tras marcar dos goles al Hércules en el Camp Nou y apareció 24 días después en un zulo en un taller mecánico en un humilde barrio de Zaragoza. Movistar Plus+ recrea el caso en la miniserie 'Por cien millones', que estrena este jueves 26 de marzo.

Creada por Nacho G. Velilla ('Que se mueran los feos', 'Perdiendo el norte') y Oriol Capel ('Fenómenos', 'Buscando el norte'), la ficción aborda la historia desde un género poco habitual para hechos así: la comedia. No solo porque sus artífices sean unos expertos en ella, sino también porque el secuestro en sí tuvo muchos tintes de lo más surrealistas. Aunque su protagonista, Raúl Arévalo, recuerde que detrás de todo está "un hecho traumático", ya que un secuestro "no tiene ninguna gracia".

Pero es que en la serie aparecen escenas que parecen buscadas expresamente para hacer reír, aunque se ajustan bastante a la realidad. Como los audios de las llamadas que hacían los secuestradores a la mujer de Quini, que los actores escucharon para interpretar la secuencia, donde "querían cambiar la voz para ocultar su acento maño, pero les pillaron".

Tres mecánicos

O los intentos frustrados por cobrar el rescate, que dan pie a situaciones muy disparatadas. "Todo fue tan cutre y tan rocambolesco que ahí le vino la idea a Nacho de hacer una comedia negra", recalca Arévalo, que da vida a uno de los tres mecánicos de Zaragoza que capturaron al entonces pichichi de la Liga.

Raúl Arévalo, en 'Por cien millones' / MOVISTAR PLUS+

Porque sus secuestradores no eran delincuentes habituales, sino tres trabajadores que, asfixiados por las dificultades económicas, idearon un plan desesperado: raptar al máximo goleador del fútbol español y exigir un rescate de cien millones de pesetas, una cifra inédita para la época, donde los secuestros de ETA y los GRAPO estaban a la orden del día.

Homenaje a Quini

"La serie está enfocada para hablar un poco de una época, de un tipo de idiosincrasia y de una picaresca muy de aquí", considera Arévalo sobre una ficción que ha contado con la participación de los hijos del propio Quini, que hacen un 'cameo'. "A mí me parece muy interesante contar nuestra historia para saber de dónde venimos y cómo estamos, ya sea desde la comedia como 'Por cien millones' o haciendo 'Anatomía de un instante' para explicar el 23F", recalca el actor.

Raúl Arévalo, Gabriel Guevara y Vito Sanz, en 'Por cien millones' / MOVISTAR PLUS+

'Por cien millones', de hecho, sirve también para rendir homenaje al jugador, que incluso llegó a perdonar a sus captores y renunció a la indemnización porque conocía sus problemas económicos. "Tenía unos valores que quizá hoy se han perdido un poco", puntualiza Arévalo.

Compuesta de solo tres episodios, el elenco lo completan Vito Sanz y Gabriel Guevara, en el papel de los otros dos secuestradores; Agustín Otón, como Quini; Julia de Castro, como la mujer del jugador; La Dani, como Alexanco; Aixa Villagrán, Natalia Huarte, María de Nati, Nacho Guerreros, Teresa Rabal y Josele Román, entre otros.