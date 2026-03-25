Muere a los 48 años Loana, pionera de la telerrealidad en Francia

Loana Petrucciani, primera gran figura de la telerrealidad en Francia, ha sido hallada muerta este miércoles en su domicilio de Niza, en el sureste del país, según ha informado el fiscal de la ciudad.

El cuerpo de la exconcursante de 'Loft Story', de 48 años, fue encontrado a última hora del día, según precisó a la AFP el magistrado Damien Martinelli, quien confirmó una información del semanario 'Paris Match'. Se ha abierto una investigación "para esclarecer las causas de la muerte".

De fenómeno televisivo a una vida marcada por problemas

La exestrella de la telerrealidad había atravesado en los últimos años numerosas dificultades, entre ellas problemas con las drogas, episodios de depresión y varios intentos de suicidio.

Tras ganar 'Loft Story' en 2001, participó en 2006 en otro programa de telerrealidad en la jungla brasileña, 'Je suis une célébrité : sortez-moi de là !', en el que terminó en tercera posición, por detrás del ciclista francés Richard Virenque.

Nacida en agosto de 1977 en Cannes, Loana se convirtió rápidamente en una figura central del programa tras la emisión de imágenes íntimas con otro concursante, Jean-Edouard Lipa, en una piscina.

El episodio generó una fuerte polémica y el programa fue duramente criticado, aunque también la convirtió en una celebridad del pequeño pantalla.

A pesar de impulsar diversos proyectos, entre ellos un álbum musical, su vida personal empezó a ocupar titulares de sucesos. En 2009 fue encontrada inconsciente en su domicilio y aseguró haber sido agredida por dos hombres.

Cuatro años después, fue hospitalizada y permaneció en coma tras un intento de suicidio. Su entorno reveló entonces que ya había intentado quitarse la vida en varias ocasiones.

También fue ingresada en una clínica psiquiátrica tras una crisis en las calles de París. Posteriormente, se sucedieron nuevos ingresos hospitalarios por sobredosis o traumatismos relacionados con distintos episodios de salud.

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