¡¡Asco de pederastia!!

TV3 nos ofreció anoche un documental dentro del espacio 'Sense ficció'. Una entrega de 77 minutos, producida por 3Cat, Ottokar y esta casa, El Periódico, con la dirección de Guillem Sánchez. Y todo ello basado en un trabajo periodístico de investigación que arrancaron hace diez años aquí, en EL PERIÓDICO, el propio Guillem, junto con Jesús Albalat y María Jesús Ibáñez, investigando casos de pederastia en la Iglesia.

“Son tantos los alumnos que han sido acorralados por sus profesores que este trabajo no se acaba nunca”.

La primera frase del informe pone en alerta al espectador: “les explicaremos tres historias que han pasado en nuestros colegios religiosos”. Y a renglón seguido, testimonios escalofriantes de personas afectadas: “fui víctima de abusos por parte del Pare Blai”; “no es consciente de lo que ha llegado a alterar nuestra existencia tan solo por tocarnos”; “Yo no sabía lo que era el sexo y él introdujo sus dedos dentro de mi vagina”.

Televisivamente, los hechos están perfectamente mostrados y documentados, colocando el rigor y el periodismo en la parte alta de la escala narrativa, sin dar ninguna oportunidad al amarillismo, algo muy necesario en la televisión pública.

Son muy meritorias las víctimas por haberse atrevido a dar la cara con sus testimonios (Anna Berenguer y Aurora, de 24 años, ambas abusadas a los 8), o el propio Josep Cardeñosa, de Sitges, denunciando abusos físicos del Pare Blai hace décadas: “primero tocamientos, después llegaron las masturbaciones y a continuación uno se encuentra desnudo en la cama”…

Y me pregunto: ¿Qué pensarán hoy miércoles, cuando estos salgan a la calle después de joderles la vida a niñas y niños que han sufrido depresiones, y recibido tratamientos con psicólogos y psiquiatras, etc…?

Miren: en esta columna cada día comento la televisión, otros medios y comunicación en general. En casos como este, en los que las historias sobrepasan cualquier límite, entenderán que a uno le resulta difícil opinar como periodista antes que como padre y no ponerse en el lugar de las familias afectadas. Todo… porque algunos curas han actuado como aprendices de Torrente.

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Quizás algún abusador esté leyendo esta columna. Ni se imaginan el favor que le devolverían a la sociedad reconociendo todo lo que han perpetrado, porque todo este absurdo encubrimiento… ¿a cambio de qué?