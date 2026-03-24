Los 'Bridgerton' están de vuelta: tráiler y avances de la quinta temporada, "la primera de una pareja del mismo sexo"

Apenas ha pasado un mes desde el esperado estreno de la cuarta temporada de los "Bridgerton", y ya se han desvelado los primeros detalles de la siguiente entrega. Después de sorprender con la historia de Sophie Baek y Benedict -el segundo de los hermanos- inspirada en 'Cenicienta', el formato de la siguiente campaña también sorprende y serán dos mujeres las protagonistas de la serie.

La muerte de John Stirling, el marido de Francesca, la hija mediana de la familia Bridgerton, fue una de las grandes novedades de la cuarta temporada. Y por primera vez, el epicentro de la serie no será encontrar un marido. Ahora, Michaela Stirling, la prima del fallecido, y Francesca, tendrán todo el protagonismo con una amistad que irá a más en la quinta temporada, según apuntó este martes un comunicado de Netflix.

Capítulos y fechas

Netflix ha anunciado que la serie ya se está rodando en Londres, aunque se prevé que no salga a la luz hasta principios de 2028. La nueva entrega de la serie estará compuesta de ocho episodios, en los que la relación entre ambas será más que una simple amistad. "Es la primera centrada en una pareja del mismo sexo", ha dicho la 'showrunner de Bridgerton', Jess Brownell.

La creadora reconoce que “dedicar una temporada entera de Bridgerton a una relación lésbica es algo enorme” y afirma que aunque en esta temporada -dos años después de la muerte de su pareja, Francesca quiere volver al mercado matrimonial, "los sentimientos encontrados" hacen que se debata entre "si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar".

Benedict, clave por sus experiencias 'queer'

Si en la cuarta entrega ya rompen moldes al ser un matrimonio entre una criada y un hombre de clase alta, el objetivo de esta nueva temporada es que toda "la gente se vea representada". La 'showrunner' asegura que no le pareció correcto "no incluir también el amor 'queer' dentro de esa fantasía”. Benedict, que también se ha salido de la norma y ha tenido experiencias con hombres, será el "mayor aliado" de Francesca ante la incertidumbre que siente.

"Benedict es una persona 'queer', independientemente de la relación en la que termine. Es realmente hermoso poder contar la historia de una persona queer que, incluso si termina en una relación heterosexual, sigue identificándose como tal", ha explicado Jess Brownell.

La creadora de la serie también ha dejado claro que se tratará este amor desde la "alegría" y no desde el "trauma", unas afirmaciones que también pueden dejar entrever cómo irá esta nueva temporada.

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La serie adapta la saga de novelas superventas de Julia Quinn, que se desarrolla en la alta sociedad londinense del periodo de Regencia (comienzos del siglo XIX). Desde que esta serie vio la luz en 2020, se ha consolidado como la séptima más vista en la historia de Netflix.