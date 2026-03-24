He ido a ver 'Torrente, Presidente'

Se ha estrenado 'Torrente, Presidente' que ha provocado dos enfados: el de Santiago Segura, director y protagonista de la película, y también el de Àngels Barceló, desde el 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser. El primero se quejó porque algunos críticos desvelaron ciertos cameos que aparecen en la peli; ahí Segura estuvo muy desacertado y poco elegante. Y Àngels mostró su enojo por la surrealista queja de Segura.

En su primer fin de semana en las pantallas las cifras fueron espectaculares, siendo el cuarto mejor estreno español de la historia, con una recaudación por encima de siete millones de euros y más de un millón de espectadores. ¡Buah! Cifras astronómicas que propinan un zasca en toda la boca a muchos estrenos de películas españolas que ni siquiera llegan a cien asistentes. Es para reflexionar, ¿eh? Pero que Segura se quejara públicamente habiendo cosechado esos números supuso un error palmario.

Àngels se mosqueó, con toda la razón del mundo, al asegurar que “Segura no puede pretender que la gente vaya a ver la película y no cuente quién sale en la película; nadie firma un contrato de confidencialidad por no decir quién aparece. Si tú pagas la entrada puedes decir, uno a uno, quienes hacen cameos en esta película. Es como si Segura viviera en un mundo en el que no hay redes sociales”. Un comentario al que ni le sobra ni la falta nada.

Fui al cine este domingo por la mañana porque para poder opinar de este revuelo las cosas deben verse. Y sinceramente me pareció extremadamente floja. Si el objetivo era hacer reír conmigo no tuvo suerte, porque no me reí ni una vez, pese a que tengo la risa fácil. Si el objetivo era entretener lo consiguió, aunque me sobró la última media hora.

Tampoco me partí la caja con algunos cameos protagonizados por quienes ni son actores ni actrices y reunen dotes interpretativas que se sitúan bajo mínimos. La sobreactuación, por ejemplo, del “Pequeño Nicolás”, que cuando aparece se le nota que está esperando que le llegue el turno para decir su frase es muy patética.

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Y como es habitual en las cintas de Segura, persecución final, armas, sangre, y la frase “nos hacemos unas pajillas”, que en las primeras entregas de Torrente arrancaba una sonrisa por aquello de la novedad del personaje, pero ahora ya ni tiene sentido ni gracia alguna que aparezca en el filme. En todo caso, la peli triunfa. Felicidades.