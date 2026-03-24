Novedades en la TDT: llega un nuevo canal y otros dos cambian para poder verse en Youtube

En los últimos meses, la Televisión Digital Terrestre (TDT) está cambiando. Con la llegada de las plataformas de ‘streaming’, la TDT se ha visto obligada a adaptarse en el entorno digital para poder competir con ellas.

El pasado enero, dos nuevos canales llegaban a la televisión: Squirrel y Squirrel 2, ocupando la frecuencia que, Paramount Network, el canal de películas y series españolas por excelencia, dejó libre.

Además, se ha sabido recientemente que el canal que desapareció hace más de un año regresa a las televisiones. El 1 de abril, Disney Channel regresa con el nombre de Disney Jr. Este canal se había convertido en una de las principales referencias de entretenimiento infantil y juvenil, llegando a formar parte de la TDT.

Adiós a los canales ETB

Con todos estos cambios, la televisión digital ha dado un paso más, llegando también a la TDT autonómica.

Y es que, en el País Vasco, los canales ETB3 y ETB4 han desaparecido este miércoles, dejando varios espacios vacíos en la parrilla de la programación televisiva.

Estos dos diales forman parte de la televisión pública autonómica Euskal Irrati Telebista, más conocida por su abreviación EITB.

El edificio de la sede central de EITB (Euskal Itarri Telebista) ubicada en Bilbao (Vizcaya). / Wikipedia / Basotxerri

ETB3 se dedicaba a emitir contenido infantil íntegramente en la lengua autónoma de la comunidad, el euskera. Programaba principalmente series de animación y ficción juvenil, como ‘SciGirls’ (que podría traducirse como 'Chicas de Ciencias’) o ‘Clifford the Big Red Dog’ ('Clifford, el perro grande y rojo’, en castellano).

ETB4, en cambio, tenía una programación bilingüe y emitia contenidos tanto en euskera como en castellano. Su programación se basaba en el entretenimiento, incluyendo ficción, deportes y reposiciones de otros canales de EITB.

La TDT e Internet van de la mano

Pero no todo son malas noticias: en su lugar aparecen ahora dos nuevos diales: ETB1 On y ETB2 On. Desde el día 18, estas dos nuevas emisoras ya se han puesto en marcha para adaptarse a la nueva realidad del consumo audiovisual.

Ambos canales están diseñados para ser distribuidos en Internet, especialmente en Youtube, además de la TDT (en este último llevan el nombre de ETB1 y ETB2).

La web oficial de EITB (Euskal Itarri Telebista). / Flickr / Zorraquino

Según un comunicado de la EITB, “la puesta en marcha de estas versiones digitales constituye la expansión y evolución natural de ETB en el entorno digital, con el objetivo de garantizar su plena presencia allí donde se consumen los contenidos y adaptándose a los nuevos hábitos de consumo”.

Puestos en la cultura y la lengua autóctonas

ETB1 On y ETB2 On quieren reforzar el euskera dentro del espacio digital, además de difundir la cultura vasca y conectar con el público joven. En ambos se emiten contenidos informativos y de actualidad de forma simultánea, pero también tienen programación propia, aunque complementaria.

ETB1 On también se centra en emitir contenido para el público infantil, además de eventos culturales vascos en directo, todo íntegramente en euskera. EITB explica que tiene en su parrilla la 24ª edición de Korrika, una carrera de relevos que recorre todo el País Vasco cada dos años, conocida por el lema 'Euskara gara' ('Somos Euskera', en castellano).

Presentación en Bilbao de la 24 edición de Korrika. / KORRIKA / Europa Press

En el caso de ETB2 On, se centra más en la oferta digital, con contenidos bajo demanda, pero también en emitir eventos destacados de la cultura vasca y el entretenimiento.

¿Se deben sintonizar los nuevos canales?

Donde antes se vacía ETB3 ahora se sintoniza automáticamente ETB1 On, y ETB2 On ocupa ETB4. Por tanto, los ciudadanos no tienen que hacer ningún cambio para sintonizar sus televisores a estos nuevos canales.

EITB concluye: “En definitiva, la programación de los canales tradicionales (ETB1 y ETB2) y de sus versiones digitales (ETB1 ON y ETB2 ON) serán propuestas distintas, que permitirán a la ciudadanía elegir según sus gustos y el momento de consumo”.

Con esta nueva identidad de ETB, ambos canales se integran en el pleno ecosistema digital para satisfacer las necesidades de consumo actuales.