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Violación

El actor Bill Cosby, condenado a pagar 16 millones de euros por un nuevo caso de abuso sexual: "Sabía que había sido drogada y violada"

Decenas de mujeres le han acusado de ser un depredador sexual, calculador, que a lo largo de cuatro décadas suministró sedantes y alcohol a sus víctimas antes de agredirlas

Las puñaladas y golpes aumentan más del 50% en los feminicidios en 8 años: "Hay más ira y rabia"

Bill Cosby cuando fue sentenciado por violación.

Bill Cosby cuando fue sentenciado por violación.  / AP / MATT ROURKE

France Presse

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El actor estadounidense Bill Cosby deberá indemnizar a una víctima de agresión sexual con más de 19 millones de dólares el lunes, tras una audiencia civil en California, en la que estaba acusado de drogar y violar a una mujer.

Durante la audiencia en Santa Mónica se relató cómo el comediante empezó a ir al restaurante donde trabajaba Donna Motsinger hace 50 años. Un día Cosby pasó a recogerla en su limusina, le ofreció una copa de vino y lo que ella creyó que era una aspirina.

La mujer, que ahora tiene 84 años, perdía y recuperaba el conocimiento y, lo siguiente que recuerda, es que despertó en su casa, en ropa interior. "Sabía que había sido drogada y violada por Bill Cosby", dijo en la demanda.

Los abogados señalaron que Cosby, de 88 años, no recuerda ningún contacto sexual con Motsinger, pero que, de haberlo habido, habría sido consentido. El jurado tardó tres días en emitir su veredicto y ordenó a Cosby pagar 19,3 millones de dólares (más de 16 millones de euros), una cifra que podría aumentar si se añaden daños punitivos.

Otro caso en 2022

El caso se presentó ante el mismo tribunal donde, en 2022, otro jurado ordenó a Cosby pagar 500.000 dólares en concepto de daños a Judy Huth, tras determinar que la había manoseado en 1975, cuando ella tenía 16 años.

Cosby había sido encarcelado en Pensilvania en 2018 por drogar y abusar de una mujer en un caso penal distinto, pero fue puesto en libertad en 2021 debido a la anulación de su condena por un tecnicismo.

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