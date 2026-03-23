'La fugida, veritats ocultes', la docuserie sobre pederastia y encubrimiento en colegios religiosos catalanes

Hace dos años, el documental 'La fugida' destapó la historia de los sacerdotes Francesc Peris y Lluís Tó, dos profesores de colegios jesuitas de Barcelona que fueron enviados a Bolivia tras abusar sexualmente de sus alumnos. Ahora, la investigación se amplía con 'La fugida, veritats ocultes', docuserie que estrenan este martes 24 de marzo TV3 y 3Cat (22.05 horas) y que ahonda en nuevos casos de pederastia dentro de escuelas religiosas, revelando cómo los agresores han evitado la justicia y cómo instituciones y congregaciones los han protegido a lo largo de los años.

"'La fugida' ayudó a remover lo que había ocurrido en los colegios religiosos de Catalunya en el pasado y vimos que quedaba todavía mucho por contar", adelanta Guillem Sánchez, director de la docuserie coproducida por 'El Periódico de Catalunya', 3Cat y Ottokar, junto a Josep Morell y Marc M. Sarrado. "Por eso quisimos seguir tirando del hilo, tratando esta vez de poner el foco en cómo, desde el periodismo, se puede luchar contra el encubrimiento", añade el periodista, que también ha estado al frente de las investigaciones de esta serie documental, y ha coescrito el guion junto a Morell.

Guillem Sánchez, en 'La fugida, veritats ocultes' / 3CAT

De hecho, Sánchez lleva desde 2016 investigando abusos sexuales en escuelas de los Maristas, La Salle, Pare Manyanet o los Jesuitas. Esa labor fue la que le llevó a ganar el premio Ortega y Gasset de periodismo, junto a sus compañeros de 'El Periódico de Catalunya' Jesús G. Albalat y María Jesús Ibáñez, por destapar los abusos en los Maristas, en el año 2016.

Tres episodios

'La fugida, veritats ocultes' se emite el martes, 24, en TV3 con una versión unitaria dentro del programa de TV3 'Nits sense ficció'. Además, en la plataforma 3Cat se podrá ver desde ese mismo día en formato de serie documental de tres capítulos, en una versión ampliada con más historias y nuevos ángulos.

"Esperamos que sirva para entender lo que ha pasado, que alguna institución revise lo que ha hecho y para que las víctimas se sientan menos solas", enfatiza Morell. "Hay mucha gente viviendo un trauma de por vida y no ha habido una reparación para ellos. Si no se han atrevido a dar el paso (de denunciar), les podrá reconfortar que los pederastas no saldrán sin ser señalados", añade Sarrado, ya que 'La fugida, veritats ocultes' pone caras a los agresores.

Pederastas localizados

En la docuserie, Sánchez consigue localizar a varios y hablar con ellos. "Más allá de los casos, este trabajo destapa un sistema de encubrimiento", recalca Montse Armengou, directora de 'Sense ficció'.

El primer episodio se centra en el religioso Josep Blay, condenado en el 2023 por abusar de un grupo de niñas en Alella, aunque siguió en contacto con menores. Anteriormente, ya había dejado víctimas en los Escolapios de Sitges en los años 60. "Nosotros lo que hacemos es tratar de descubrir exactamente en qué situación se encuentra Blay en otoño de 2024 y lo que encontramos creo que va a llamar muchísimo la atención", desvela Sánchez.

Guillem Sánchez, uno de los directores de 'La fugida, veritats ocultes' / Zowy Voeten / EPC

El segundo capítulo retrata la trayectoria de Manel Sales, misionero de los escolapios que durante 25 años (desde 1980 a 2005) abusó de niños en Senegal. "Veremos cómo se aprovechaba del poder que tenía en tanto que sacerdote, blanco y occidental, ante unos alumnos que dependían de él para ser educados y para tener incluso una oportunidad para alimentarse". En el 2023, cuando el caso ya había prescrito, la Escola Pía admitió que había tenido conocimiento de los hechos y los tapó. "Creo que también va a sorprender mucho en qué situación se encuentra actualmente", detalla Sánchez, que pudo viajar a Senegal para llevar a cabo la investigación.

El caso Maristes

"Hemos podido contar con el testimonio de sus víctimas en ese país, donde las relaciones homosexuales son un delito. Su gobierno acaba de aumentar a 10 años la pena", recalca el periodista. Aparte, incluyen declaraciones de los cooperantes que denunciaron a Sales, "los héroes de esta historia, aunque tuvieron que soportar que los escolapios lo encubrieran y que, además, los coaccionaran para que se quedaran callados".

El tercer episodio aborda las consecuencias de la prescripción de los delitos y la impunidad que esto conlleva. Lo hace, por un lado, a través del caso de Arnaldo Farré, un agresor del caso Maristes que Sánchez destapó en EL PERIÓDICO junto a Jesús Albalat y María Jesús Ibáñez. "Aunque era descrito por las víctimas como el más bestia que había en estas escuelas concertadas, como no tenía ninguna denuncia vigente la justicia se desentendió de él y, tras ser desenmascarado por EL PERIÓDICO, había rehecho su vida completamente en una urbanización de Castellón", subraya el director.

Pare Manyanet

La otra historia que aparece en este tercer episodio es la de Joaquim Calvet. "En el año 2021, un informático descubrió accidentalmente 30 gigas de pornografía infantil en el ordenador de este sacerdote que estaba en contacto con menores en el Pare Manyanet pero el colegio, en vez de ponerse de lado del informático, se puso del lado del pederasta, lo que es un caso claro de encubrimiento".

Como en el primer documental de 'La fugida', el trabajo incorpora testimonios de los representantes de los colegios. "Hemos intentado hablar con todo el mundo", destaca Sánchez. "La voluntad última era incluso forzar algunas situaciones para que todos aquellos que no han dado explicaciones y tenían que darlas por lo menos tengan que pasar el apuro de una entrevista a veces no deseada y tengan que rendir cuentas por lo que saben y por lo que han escondido", concluye Sánchez.