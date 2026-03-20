Los viajes al pasado de Albert Om

En el transcurso del magazine de las tardes de TV3 'La Selva', que presenta Xavi Grasset & The Wailers, Albert Om nos invita cada lunes a viajar al pasado mostrándonos todo tipo de material que almacena en sus golfas, que incluyen desde periódicos, pósters, adhesivos e infinitos objetos físicos, etc. hasta los antiguos y ahora de nuevo venerados vinilos.

Para esto último, en la mesa del plató dispone de un simpático tocadiscos vintage (sí, ese es el término: simpático) que es de color verde oliva y que funciona a 33 y a 45 rpm, de manera que aunque desde el control de sonido podría lanzarse un audio con lo que quedaría resuelta, esa ceremonia de colocar el disco en directo y esperar unos segundos a que se escuche incorpora un ritual que resulta extraordinariamente agradecido.

Poca broma porque todo esto que nos muestra Albert va mucho más allá de una sección vintage. Esta ración semanal de hurgar en el pasado nos la recomiendan los neurólogos (he visitado hace poco un par de ellos) cuando explican que ejercitar la memoria supone un maravilloso ejercicio de agilidad mental y eleva el bienestar emocional al mantener el cerebro activo y sano.

Además, como se trata de una información o una efeméride que siempre va ligada a la actualidad, Albert mejora el 'pack' a través de un envoltorio que reúne un difícil equilibrio que entre el rigor y la distensión, con un cuidadoso mimo cuando escoge y enseña a cámara cada objeto y un esmero que nos recuerda al de un orfebre que muestra su colección.

Este ejercicio está realizado siempre desde el respeto y se permite aquellas licencias, siempre desde la elegancia pero con cierto desenfado, según los casos, con el look y las formas de los protagonistas de entonces.

Este próximo martes se conmemorará el décimo aniversario del fallecimiento de Johan Cruyff (diez años, ya…) y Albert nos mostró esta semana imágenes del “flaco” bajando del avión que aterrizó en El Prat en su llegada en octubre de 1973 y los anuncios que el holandés volador protagonizó con marcas como Pinturas Bruger, la loción Kerzo y los inolvidables calzoncillos Jim.

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No olvidemos jamás nuestros orígenes y bañémonos regularmente en el pasado. Ya se sabe quien olvida el pasado pierde su esencia, de manera que sólo podemos dar las gracias, Albert.