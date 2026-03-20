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RTVE rinde homenaje a Rocío Dúrcal en el 20º aniversario de su fallecimiento con una programación especial

El programa 'Cine de Barrio' de La 1 emitirá este sábado la película 'Canción de juventud', el debut cinematográfico de Rocío Dúrcal, dirigida por Luis Lucia

Carmen Morales, hija de Rocío Dúrcal, en 'Cine de Barrio'

Carmen Morales, hija de Rocío Dúrcal, en 'Cine de Barrio' / ROBERTO MORENO MOYA

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RTVE homenajeará este fin de semana a la cantante Rocío Dúrcal con motivo del 20º aniversario de su fallecimiento, con una programación especial que recorrerá su legado artístico en el cine, la música y la televisión.

Este sábado, el programa 'Cine de Barrio', en La 1, emitirá la película 'Canción de juventud', el debut cinematográfico de la artista, dirigida por Luis Lucia. La cinta muestra a una joven Dúrcal en el papel de una alumna en un internado femenino, en uno de los primeros trabajos que marcarían el inicio de su exitosa carrera.

Durante el programa, Inés Ballester estará acompañada por la periodista Valeria Vegas y el documentalista Juan Sánchez, quienes repasarán la trayectoria de la cantante, sus canciones más emblemáticas y su impacto en varias generaciones. Además, visitará el programa Carmen Morales, hija de la artista, que compartirá recuerdos personales y presentará ‘Inolvidable’, el musical en el que trabaja actualmente.

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El homenaje continuará el domingo con el estreno en el programa 'Imprescindibles', del documental ‘La ranchera inesperada’, dirigido por Raúl de Andrés y Cristina Alonso, que profundiza en la estrecha relación de Dúrcal con la música mexicana y su proyección internacional. Asimismo, 'Tesoros de la tele' abrirá su tercera temporada con un especial dedicado íntegramente a la artista.

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